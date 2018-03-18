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把白酒當水喝 68歲的他慘變成「綠巨人」

UVL／女一級複賽開戰 北市大企圖超強

2018-03-18 18:05聯合報 記者曾思儒╱即時報導

去年沒能再闖UVL女一級冠軍戰，北市大學106學年誓言雪恥，今天開賽的12強複賽首戰直落三擊敗上季第5的北商大學，5勝1敗戰績緊追去年冠軍戰組合台師大和正修科大之後。

北市大102到104學年都前進到女冠軍戰，但紀錄去年中斷，教頭「小牛」鄧衍敏直言，今年唯一目標就是重返最終戰賽場。

「小牛」表示，預賽已經輸給台電班底的正修，複賽不能再大意，尤其下役就要對決以中纖球員為主力的台師大，全員已做好備戰心態，期待能正常發揮，搶下關鍵勝利。

由於企業排球聯賽第13季挑戰賽昨天剛在屏東落幕，以台電、中纖女排為班底的正修和台灣師大，為避免連續出賽、舟車勞頓等問題，經與大專體育總會、其他參賽球隊商討，今天休兵，連帶中山大學和東華大學今天也沒有賽程，首日僅進行4場比賽。

今天另3場賽事，高雄師大以3：0技壓地主靜宜大學，上季女二級冠軍政治大學也以直落三擊敗上季二級季軍中原大學，「府城內戰」打滿5局，由成功大學後來居上逆轉台南大學。

明天賽事將在台中靜宜大學繼續舉行，上午9點30分由靜宜大學出戰中山大學，上午11點由政治大學對決北商大學，中午12點半由台南大學碰高雄師大，下午2點東華大學出戰中原大學，下午3點半正修科大對決成功大學，下午5時的壓軸戰則由北市大學挑戰衛冕軍台師大。

北市大蕭湘淩重扣。 圖／大專體育總會提供
北市大蕭湘淩重扣。 圖／大專體育總會提供
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