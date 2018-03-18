HVL／母親的擁抱帶來動力 童琦芳率中山奪季軍

2018-03-18 17:04 聯合報 記者 聯合報 記者 吳思儀 ╱即時報導



童琦芳。記者吳思儀／攝影 分享 facebook 母親的擁抱，帶給中山工商童琦芳更多動力，走出昨天落敗的陰霾；今天她在106學年度高中排球聯賽女子組季軍戰，有效發揮，率隊以25：11、25：16、25：18擊敗枋寮高中，拿下第三名。

童琦芳表示，昨天輸球後感覺很沮喪，因為今年三年級了，期盼能帶領學妹闖進冠軍戰，但卻沒能完成目標，感覺很難過。

中山工商前兩年都闖進冠軍戰，其中童琦芳在高一時就助隊拿下冠軍，去年雖奪冠失利，但今年重新來過，期盼能率隊闖進冠軍戰。可是昨日中山工商卻意外在四強賽不敵華僑高中，無緣晉級冠軍戰，令童琦芳難過的哭了出來。

童琦芳表示，會哭不是因為輸給華僑，而是因為自己哪裡表現不足，沒能率領學妹打進冠軍戰，但賽後許多隊友都給予先發球員一個擁抱，激勵她們堅持下去，趕緊調整情緒，專注於下一場比賽。

童琦芳說：「其他隊友都那麼努力，我更不能因為自己的情緒而影響身邊的球員，因此將心情調整好，做好自己該做的事。」

賽前童琦芳的母親還陪同她進場，送上一個大擁抱，帶給她很大的動力。她坦言，其實上場前球員還是會緊張，但有時候家人不用多說什麼，只要一個擁抱，對於球員來說就是很大的鼓勵，也讓她放鬆很多。

看見場邊出現約十人的親友團，令童琦芳特別感動，她說：「其實我知道這次家人上來，主要是想看我們打冠軍戰，重返榮耀，但我們卻輸球，原本想說家人可能就不會上來了，可是他們還是特別從高雄上來台北，只為了支持我。」