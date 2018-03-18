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2018萬金石馬拉松開跑

2018-03-18 08:04聯合報系攝影中心 記者鄭清元╱即時報導

2018萬金石馬拉松今天凌晨開跑，新北市長朱立倫到場為跑者鳴笛起跑，這次活動約有超過萬名跑者參加。

朱立倫（後排中）為馬拉松鳴笛，與參加路跑的民眾揮手致意。記者鄭清元／攝影
朱立倫（後排中）為馬拉松鳴笛，與參加路跑的民眾揮手致意。記者鄭清元／攝影
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超過萬名跑者參加萬金石馬拉松。記者鄭清元／攝影
超過萬名跑者參加萬金石馬拉松。記者鄭清元／攝影
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超過萬名跑者參加萬金石馬拉松。記者鄭清元／攝影
超過萬名跑者參加萬金石馬拉松。記者鄭清元／攝影
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超過萬名跑者參加萬金石馬拉松。記者鄭清元／攝影
超過萬名跑者參加萬金石馬拉松。記者鄭清元／攝影
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萬金石馬拉松
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