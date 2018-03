印地安泉網賽／合作首站開紅盤 謝淑薇直落二封后

謝淑薇(右)與搭檔奪下印地安泉網賽女雙冠軍。 擷圖自印地安泉網賽官方推特。 分享 facebook 我國網球好手謝淑薇與捷克新搭檔史翠可娃(Barbora Strycova)默契逐漸增溫,雙姝首度合作的賽事就闖進決賽,最終僅耗時1小時23分鐘,台捷組合以兩個6:4擊敗頭號種子、俄羅斯組合瑪卡洛娃(Ekaternia Makarova)/薇絲妮娜(Elena Vesnina),在印地安泉名人賽女雙成功封后,為兩人合作之路開出紅盤。

這是謝淑薇繼2014年後再闖印地安泉名人賽女雙決賽,當時謝淑薇與大陸好手彭帥合拍,兩人合力拍落辛巴威布萊克(Cara Black)/印度蜜兒莎(Sania Mirza)收下勝利,相隔4年後謝淑薇改與史翠可娃合作,兩人在合作首站就開出紅盤,面對大會頭號種子俄羅斯組合絲毫不畏懼。

首盤台捷組合就率先突破對手發球局,儘管第6局遭到對手回破,但在關鍵第9局台捷組合再度把握住契機,二破對手、耗時44分鐘率先搶下首盤。

次盤前6局雙方互破對手2個發球局,關鍵第9局台捷組合3度成功破發對手發球局,第10局自己的賽末發球局製造出3個冠軍點機會,並在第1個冠軍點機會就讓對手因回球出界收下勝利。

拿下勝利的謝淑薇與史翠可娃難掩興奮之情,兩人高舉雙手慶賀首戰勝利,在等待頒獎時謝淑薇開心的說「Good morning Taipei」、對著鏡頭與台灣的球迷問早安。

賽後史翠可娃除了感謝搭檔謝淑薇外,並感謝所有的賽事志工的參與才能讓比賽順利進行,也十分開心能拿下與謝淑薇合作首站比賽的勝利。

