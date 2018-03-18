印地安泉網賽／合作首站開紅盤 謝淑薇直落二封后

2018-03-18 08:04 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



謝淑薇(右)與搭檔奪下印地安泉網賽女雙冠軍。 擷圖自印地安泉網賽官方推特。 分享 facebook 我國網球好手謝淑薇與捷克新搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）默契逐漸增溫，雙姝首度合作的賽事就闖進決賽，最終僅耗時1小時23分鐘，台捷組合以兩個6：4擊敗頭號種子、俄羅斯組合瑪卡洛娃（Ekaternia Makarova）／薇絲妮娜（Elena Vesnina），在印地安泉名人賽女雙成功封后，為兩人合作之路開出紅盤。

這是謝淑薇繼2014年後再闖印地安泉名人賽女雙決賽，當時謝淑薇與大陸好手彭帥合拍，兩人合力拍落辛巴威布萊克（Cara Black）／印度蜜兒莎（Sania Mirza）收下勝利，相隔4年後謝淑薇改與史翠可娃合作，兩人在合作首站就開出紅盤，面對大會頭號種子俄羅斯組合絲毫不畏懼。

首盤台捷組合就率先突破對手發球局，儘管第6局遭到對手回破，但在關鍵第9局台捷組合再度把握住契機，二破對手、耗時44分鐘率先搶下首盤。

次盤前6局雙方互破對手2個發球局，關鍵第9局台捷組合3度成功破發對手發球局，第10局自己的賽末發球局製造出3個冠軍點機會，並在第1個冠軍點機會就讓對手因回球出界收下勝利。

拿下勝利的謝淑薇與史翠可娃難掩興奮之情，兩人高舉雙手慶賀首戰勝利，在等待頒獎時謝淑薇開心的說「Good morning Taipei」、對著鏡頭與台灣的球迷問早安。

賽後史翠可娃除了感謝搭檔謝淑薇外，並感謝所有的賽事志工的參與才能讓比賽順利進行，也十分開心能拿下與謝淑薇合作首站比賽的勝利。