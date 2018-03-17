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全英羽賽／苦戰64分鐘勝出 戴資穎衛冕差一勝

2018-03-17 22:50聯合報 記者劉肇育╱即時報導

挑戰全英公開賽女單衛冕的我國世界球后戴資穎，今天在四強賽遭遇大陸新星陳雨菲，在首局以21：15率先拿下後，第二局卻遭對手以22：20扳平戰局，但決勝局戴資穎在開賽就拉開比數後，最終以21：13拿下勝利，距離衛冕只差最後一勝。

戴資穎在去年成為我國史上首位在全英公開賽奪冠的選手後，今年挑戰衛冕在前三輪賽事中一局未失，包括昨天八強賽碰上日本羽球美少女大堀彩，僅花33分鐘就輕鬆取勝。

四強賽戴資穎碰上過去對戰不曾吞下過敗仗的大陸20歲新星陳雨菲，雙方最近一次交手為今年1月的馬來西亞名人賽，當時戴資穎以21：18、21：15取勝。

今天首局戴資穎延續對戰陳雨菲的好手感，在一路領先的情況下以21：15率先搶下首局，不過第二局陳雨菲隨即作出調整，反倒是一路壓著戴資穎打，並以20：17取得局點，雖然戴資穎隨後連得3分追平，但陳雨菲仍是以22：20將戰局扳平。

決勝局開賽戴資穎拉出一波6：1的攻勢，雖然陳雨菲一度將差距縮小到2分，但戴資穎未給對手超前的機會，最終再以21：13拿下第三局與決賽門票，明天將與日本山口茜、印度辛德胡（P. V. Sindhu）之戰的勝者爭奪冠軍。

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