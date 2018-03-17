企排／陳保宏生涯最後一役 率台電奪雙料冠軍

2018-03-17 22:22 聯合報 記者 聯合報 記者 吳思儀 ╱即時報導



企業排球聯賽唯一「全勤生」陳保宏，自企業聯賽元年開始打起，至今已邁入第13個年頭；今年球季結束後將要退休，因此今天的企業排球聯賽挑戰賽第三戰，是他球員生涯最後一役，最終率隊以局數3：1擊敗國訓中心隊，拿下隊史第8座挑戰賽冠軍。

台電執行教練李世家表示，陳保宏是一位個性沉穩、內斂的球員，而且霸氣夠、具有威嚴，學弟們也都聽從，也會適時的激勵隊友，扮演好學長的角色。

現年32歲的陳保宏，在企業聯賽生涯中，除民國95年因服兵役在國訓中心隊效力外，其他12年都披上台電戰袍，為台電拿下9座例行賽冠軍，包含本季助隊以24場全勝之姿封王，完成四連霸，是企業聯賽至今打最久、獲得最多冠的球員。

值得一提的是在陳保宏和李世家曾在企業聯賽元年時當過隊友，一起披上台電戰袍，合力助隊拿下隊史首冠。陳保宏說：「當時我還是替補球員，而現在的教練則是先發球員。」

李世家說：「我認識保宏很久了，也是他的大學長，兩人會一起聊天，我知道他對排球很執著，也相信他總能帶領球隊；現在他要退役了，相信他是不得不割愛。」

李世家自前四年起執掌台電兵符，從旁看著陳保宏轉變。李世家說：「以前保宏可能年輕氣盛，比較衝動一點，有些小細節沒處理好，但經過多年的磨練與付出很大的努力後，越來越沉穩，也會帶領學弟。」

李世家透露，由於挑戰賽一日雙戰，賽程有些緊湊，因此球隊規劃在明年球季於開幕戰時，為陳保宏舉辦引退儀式，這部分會在和球員、球隊及協會溝通，期盼給選手留下美好回憶。

當陳保宏聽到可能要在明年開幕戰引退時，他說：「不用了啦！想低調一點，會再和教練溝通。」