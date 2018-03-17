親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
MLB
棒球
綜合
籃球
路跑
HBL

企排／陳保宏生涯最後一役 率台電奪雙料冠軍

2018-03-17 22:22聯合報 記者吳思儀╱即時報導

企業排球聯賽唯一「全勤生」陳保宏，自企業聯賽元年開始打起，至今已邁入第13個年頭；今年球季結束後將要退休，因此今天的企業排球聯賽挑戰賽第三戰，是他球員生涯最後一役，最終率隊以局數3：1擊敗國訓中心隊，拿下隊史第8座挑戰賽冠軍。

台電執行教練李世家表示，陳保宏是一位個性沉穩、內斂的球員，而且霸氣夠、具有威嚴，學弟們也都聽從，也會適時的激勵隊友，扮演好學長的角色。

現年32歲的陳保宏，在企業聯賽生涯中，除民國95年因服兵役在國訓中心隊效力外，其他12年都披上台電戰袍，為台電拿下9座例行賽冠軍，包含本季助隊以24場全勝之姿封王，完成四連霸，是企業聯賽至今打最久、獲得最多冠的球員。

值得一提的是在陳保宏和李世家曾在企業聯賽元年時當過隊友，一起披上台電戰袍，合力助隊拿下隊史首冠。陳保宏說：「當時我還是替補球員，而現在的教練則是先發球員。」

李世家說：「我認識保宏很久了，也是他的大學長，兩人會一起聊天，我知道他對排球很執著，也相信他總能帶領球隊；現在他要退役了，相信他是不得不割愛。」

李世家自前四年起執掌台電兵符，從旁看著陳保宏轉變。李世家說：「以前保宏可能年輕氣盛，比較衝動一點，有些小細節沒處理好，但經過多年的磨練與付出很大的努力後，越來越沉穩，也會帶領學弟。」

李世家透露，由於挑戰賽一日雙戰，賽程有些緊湊，因此球隊規劃在明年球季於開幕戰時，為陳保宏舉辦引退儀式，這部分會在和球員、球隊及協會溝通，期盼給選手留下美好回憶。

當陳保宏聽到可能要在明年開幕戰引退時，他說：「不用了啦！想低調一點，會再和教練溝通。」

談起退役後的生活，陳保宏表示，想好好陪伴家人，因為有時候忙於訓練，假日時又要比賽，因此對家人感到有些抱歉，現在有兩個孩子，一個國小二年級、一個九個月大，期盼能多花點時間陪伴家人。

陳保宏。圖／中華排球協會提供
陳保宏。圖／中華排球協會提供
分享
台電奪雙料冠軍。圖／中華排球協會提供
台電奪雙料冠軍。圖／中華排球協會提供
分享

我的老天額 可以雙人出國去東京 因為______________同行免費送！

相關新聞

國體法／戴資穎當選羽協選手理事 鐵人三項只選一半

2018-03-17 20:45

全英羽賽／朝衛冕邁進 戴資穎4強戰大陸陳雨菲

2018-03-17 08:53

全英羽賽／苦戰64分鐘勝出 戴資穎衛冕差一勝

2018-03-17 22:50

企排／台電奪挑戰賽第8冠 李世家：驚滔駭浪啊！

2018-03-17 22:06

企排／考慮投入教職 陳菀婷暫別球員舞台

2018-03-17 21:13

企排／台電男排傷兵拉緊報 拚挑戰賽第8冠

2018-03-17 18:20

射擊／世界大學生錦標賽 余艾玟奪國際賽首金

2018-03-17 17:00

世足／史上第一次 比賽將啟用影像輔助判決

2018-03-17 16:58

歐冠／皇馬8強再槓尤文圖斯 英超雙雄內戰

2018-03-17 16:00

企排／台電女排攔網奏效 捧回挑戰賽第6冠

2018-03-17 15:31

阿諾帕瑪高球賽／伍茲次輪不犀利 全怪戴伊？

2018-03-17 15:26

創建者高球賽／次輪回穩 曾雅妮台將唯一晉級

2018-03-17 15:01

企排／隊友信任 謝苡縥舉出台電雙冠

2018-03-17 14:36

印地安泉網賽／俄羅斯小將演驚奇 拍落大威

2018-03-17 13:29

田徑／62人次破青年盃紀錄 跳高項目傅兆玄崛起

2018-03-17 00:03

全英羽賽／只花33分鐘 小戴輕鬆闖4強

2018-03-16 23:54

全英羽賽／拍落日本羽球美少女 戴資穎晉四強

2018-03-16 20:39
看更多

熱門文章

NBA／杜蘭特至少休兵兩週 勇士面臨傷病考驗

2018-03-17 10:21

NBA／勇士少主力下半場熄火 國王趁勢奪勝

2018-03-17 13:45

NBA／貝爾談隊友：KD像悟空、柯瑞是佛利札

2018-03-17 16:30

NBA／魯比歐左膝挫傷 爵士急簽史塔克頓之子

2018-03-17 14:47

MLB／大谷被打爆稱運氣差 美媒建議小聯盟出發

2018-03-17 11:16

全英羽賽／朝衛冕邁進 戴資穎4強戰大陸陳雨菲

2018-03-17 08:53

MLB／官方熱身賽2度登板 大谷被打爆丟7分

2018-03-17 08:28

MLB／胡智為遭下放3A 大聯盟春訓7台將剩2人

2018-03-16 23:48

SBL／籃壇史上最高兄弟檔 布拉弟也有意來台

2018-03-17 18:25

韓職／返韓首戰先發吞敗 王維中自認還要適應

2018-03-17 16:45

MLB／太空人隊史最大約 5年44億元綁住亞土維

2018-03-17 07:53

MLB／飆98哩速球 達比修有：測速槍壞了吧

2018-03-17 09:47

NBA／主場兩度遭國王攻破 格林：健康最重要

2018-03-17 17:15

NBA／衛少連4場大三元 雷霆橫掃快艇收5連勝

2018-03-17 10:59

MLB／林子偉陷0安乾旱期 飛撲美技上官網

2018-03-17 09:20

NBA／安比德19籃板生涯新高 剪網慶24歲生日

2018-03-17 10:14

韓職／王維中確定開幕戰先發 24日戰LG雙子

2018-03-17 13:22

MLB／台將連10年進開季名單 得靠林子偉延續

2018-03-17 10:33

MLB／重披洋基40號戰袍 建仔學習拿教鞭

2018-03-16 23:57

MLB／招募事件挺賈吉 馬恰多：我也叫人來金鶯

2018-03-17 11:48

中職／加入兄弟不到兩個月 捕手吳明鴻一軍出發

2018-03-17 17:48

NBA／直指裁判吹判是個笑話 快艇教頭收到罰單

2018-03-17 08:18

NBA／獨行俠好頑強 暴龍驚險11連勝平隊史

2018-03-17 11:38

韓職／球速快曲球好 兄弟洋投艾迪頓看好王維中

2018-03-17 15:24

NCAA／史上最大爆冷 頭號種子首輪翻船

2018-03-17 15:40

NBA／史馬特預計缺陣6至8周 還有機會打季後賽

2018-03-17 07:54

棒球／中職新秀不斷出頭 球員已難打到40歲

2018-03-17 14:24

韓職／開幕戰前最後出賽 王維中5.2局失4分

2018-03-17 14:00

NBA／決勝期鎖死詹皇 里拉德：我們讓他單打獨鬥

2018-03-16 23:52

中職／猿隊本季5先發底定 黃子鵬二軍預備

2018-03-17 20:09

路跑／萬金石馬拉松18日登場 700警力戒護

2018-03-17 15:06

棒球／老將不服老續拚戰 各國職棒都有

2018-03-17 14:25

企排／考慮投入教職 陳菀婷暫別球員舞台

2018-03-17 21:13

日職／陽岱鋼吞K後早退 李杜軒對前東家敲長打

2018-03-17 15:31

全英羽賽／只花33分鐘 小戴輕鬆闖4強

2018-03-16 23:54

國體法／戴資穎當選羽協選手理事 鐵人三項只選一半

2018-03-17 20:45

中職／郭阜林當工具人 鎖定獅隊轉隊洋投

2018-03-17 10:56

全英羽賽／苦戰64分鐘勝出 戴資穎衛冕差一勝

2018-03-17 22:50

中職／中信投手失分多 史總不在意數字

2018-03-17 14:26

SBL／胡凱翔飆生涯新高27分 裕隆大勝達欣24分

2018-03-17 19:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top