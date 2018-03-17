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企排／台電奪挑戰賽第8冠 李世家：驚滔駭浪啊！

2018-03-17 22:06聯合報 記者吳思儀╱即時報導

企業十三年甲級男女排球聯賽挑戰賽第三戰，衛冕軍台電男排隊今天克服「一日雙戰」的壓力，最終以3：1（24：26、25：17、25：20、26：24）擊敗國訓中心隊，在三戰兩勝制的挑戰賽中，克服1敗的落後劣勢，連贏2場，拿下隊史第8座挑戰賽冠軍，完成4連霸。

賽後台電執行教練李世家表示，這場真的是驚滔駭浪啊！兩隊的球員都很盡力，展現出求勝的意志力；最終球隊能拿下勝利，主要是失誤的點少，攻防也發揮得不錯。

今年台電在例行賽以24場全勝之姿封王，又拿下挑戰賽冠軍，以「雙料冠軍」的佳績，為本季畫下句點。李世家表示，雖然球季後面球員有些傷痛的困擾，但在體能訓練師及教練團的幫助下，狀況逐漸調整起來，加上球隊的訓練與重訓比別隊有更多的時間做的紮實，才能有這番成績。

值得一提的是台電在挑戰賽最後一戰，面臨人力吃緊問題，先是副攻手詹旻翰15日去當兵，莊邵捷又在第二戰不慎扭傷左腳踝，讓台電頓時少了兩名可用的球員。

李世家表示，莊邵捷受傷是在預料之外的事，不過針對詹旻翰入伍這點，教練團有特別對此做出應應，只是賽前不曉得效果會如何，但幸好最終奪冠的目的達成了。

台電奪下「雙料冠軍」後，將讓球員養精蓄銳，備戰之後的國際賽。李世家透露，接下來會讓球員休息，期盼能透過主管的協助，讓球員有多一點的時間恢復身體的疲勞，畢竟動了一整年的球季，球員的身體需要適當休息以備戰之後的亞運。

台電奪挑戰賽冠軍。圖／由中華排球協會提供
台電奪挑戰賽冠軍。圖／由中華排球協會提供
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台電奪挑戰賽冠軍。圖／由中華排球協會提供
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