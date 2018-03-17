企排／考慮投入教職 陳菀婷暫別球員舞台

2018-03-17 21:13 聯合報 記者 聯合報 記者 吳思儀 ╱即時報導



「這場我們沒有退路，只能全力拚博。」中國人纖隊長「阿非」陳菀婷點出球隊的處境，最終中纖在企業十三年甲級男女排球聯賽挑戰賽第二戰，以12：25、16：25、22：25不敵台電隊，在三戰兩勝制的挑戰賽中以二連敗之姿，無緣冠軍，但拚戰精神值得鼓勵。

陳菀婷表示，這一場大家的目標一致，展現永不放棄的心，在第三局積極拚戰，而這場比賽可能是她在企業聯賽的最後一役。

陳菀婷在去年台北世大運率領中華女排隊打出佳績，勇闖銅牌戰，雖然最終奪牌失利，但拚戰精神為全台掀起一股排球熱；而陳菀婷在場上積極奮鬥的態度，迅速累積高人氣。

本戰當現場播報員介紹陳菀婷上場時，全場響起熱烈歡呼，場邊也有球迷特別製作看板與旗幟，為她加油，賽後有球迷在球員通道口排隊等待，期盼能和陳菀婷合影。

談起不少球迷到場觀賽，陳菀婷由衷感激，她表示，只要上場，就要好好表現，不想讓支持她的球迷、老師與教練失望。

但曾在2016年動過左肩關節唇手術的陳菀婷，掉出今年雅加達亞運的女排培訓名單，因此開啟了其他生涯規劃。她表示，原本想說如果有打亞運，大概會在8月結訓，但由於沒有在亞運名單內，因此開始思考未來的就業。