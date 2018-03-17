國體法／戴資穎當選羽協選手理事 鐵人三項只選一半

2018-03-17 20:45 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



體法單項協會改選，世界球后戴資穎當選選手理事。 圖／Badminton photo提供 分享 facebook

國體法單項協會改選進入最後倒數，今天就有7個協會進行投票改選，其中包括最受關注的羽球協會與鐵人三項運動協會，最終羽協由原任理事長張國祚連任，世界球后戴資穎則是當選選手理事，而選前傳出競爭最激烈的鐵人三項運動協會，在今天完成理監事改選後，卻因為體育署以相關規定為由，將於25日再進行理事長選舉。

國體法新法上路後規定特定體育團體必須於本月20日前完成改選，包括田徑、籃球等協會都已在日前完成改選，而羽球、鐵人三項等協會則在今天進行改選。

其中去年8月就曾改選的羽協，最終由原任理事長張國祚連任，參與選手理事選舉的世界球后戴資穎，最終以得票數296票順利當選，而一同參選的周天成則是以159票列入選手理事候補第一位。

至於選前被認為理事長選情最激烈的鐵人三項協會，則是在今天完成35位理事選舉，不過在理事僅到場28人，且理事會召開時間最快也要在7天後的「人團法」相關規定下，最終決議於25日在北市大博愛校區進行理事長選舉。

參與理事長選舉的現任理事長劉玉峰表示，今天整個選舉過程都很順利，沒有發生任何爭議，選舉過程也沒有舞弊，現場律師見證下，一切透明、公正、公開。