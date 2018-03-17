企排／台電男排傷兵拉緊報 拚挑戰賽第8冠

2018-03-17 18:20 聯合報 記者 聯合報 記者 吳思儀 ╱即時報導



台電男排隊在挑戰賽第二戰，以3：1擊敗國訓中心隊。圖／由中華排球協會提供 分享 facebook

台電男排隊今天扛住背水一戰的壓力，在企業十三年甲級男女排球聯賽挑戰賽第二戰，火力全開，團隊齊心協力以3：1（25：13、22：25、34：32、25：21）擊敗國訓中心隊，將三戰兩勝制的挑戰賽扳成1：1平手，戰況逼進第三戰。

但賽後台電卻因傷兵問題拉緊報，因為中間手莊邵捷不慎在賽中扭傷退場，賽後台電執行教練李世家表示，看莊邵捷的傷勢，晚上的比賽可能很難上場，加上副攻手詹旻翰15日去當兵，陣中頓時減少兩名可用的球員。

儘管人力吃緊，但李世家仍以正面的心態以對，他說：「剩下一場比賽一定要拚，球員的精神要很集中才行。」

兩隊在下午第二戰的比賽結束後，將休息幾個小時，準備今晚7點半開打的第三戰。面對「一日雙戰」的考驗，台電執行教練李世家表示，第二戰比賽後團隊會找個地方一起休息，養精蓄銳，備戰今晚的比賽。

台電在今年例行賽以24場全勝之姿封王後，於挑戰賽第一戰踢到鐵板，被國訓中心中止連勝紀錄，率先搶下「聽牌」優勢；而台電在第二戰，扛住不能輸的壓力，保住一線生機。

今晚台電不僅要尋求挑戰賽四連霸，還要力拚隊史第8座挑戰賽冠軍，盼以例行賽和挑戰賽的「雙料冠軍」，為本季畫下句點。李世家表示，國訓近期的發球進步很多，狀況很不錯，因此球員在接發球的部分要注意。

談起第二戰第三局的激烈戰況，李世家表示，雙方的表現都很不錯，只是可能球員自己的心理壓力較大，在接發球上會想說要接到定位，因此打了好幾波失誤，幸好不穩的情況是發生在前面，在後面才得以調整回來。