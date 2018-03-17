親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
MLB
棒球
綜合
籃球
路跑
HBL

獨／借錢簡訊公開！秀琴周轉不靈求友「擋一下」

企排／台電男排傷兵拉緊報 拚挑戰賽第8冠

2018-03-17 18:20聯合報 記者吳思儀╱即時報導

台電男排隊在挑戰賽第二戰，以3：1擊敗國訓中心隊。圖／由中華排球協會提供
台電男排隊在挑戰賽第二戰，以3：1擊敗國訓中心隊。圖／由中華排球協會提供
分享

台電男排隊今天扛住背水一戰的壓力，在企業十三年甲級男女排球聯賽挑戰賽第二戰，火力全開，團隊齊心協力以3：1（25：13、22：25、34：32、25：21）擊敗國訓中心隊，將三戰兩勝制的挑戰賽扳成1：1平手，戰況逼進第三戰。

但賽後台電卻因傷兵問題拉緊報，因為中間手莊邵捷不慎在賽中扭傷退場，賽後台電執行教練李世家表示，看莊邵捷的傷勢，晚上的比賽可能很難上場，加上副攻手詹旻翰15日去當兵，陣中頓時減少兩名可用的球員。

儘管人力吃緊，但李世家仍以正面的心態以對，他說：「剩下一場比賽一定要拚，球員的精神要很集中才行。」

兩隊在下午第二戰的比賽結束後，將休息幾個小時，準備今晚7點半開打的第三戰。面對「一日雙戰」的考驗，台電執行教練李世家表示，第二戰比賽後團隊會找個地方一起休息，養精蓄銳，備戰今晚的比賽。

台電在今年例行賽以24場全勝之姿封王後，於挑戰賽第一戰踢到鐵板，被國訓中心中止連勝紀錄，率先搶下「聽牌」優勢；而台電在第二戰，扛住不能輸的壓力，保住一線生機。

今晚台電不僅要尋求挑戰賽四連霸，還要力拚隊史第8座挑戰賽冠軍，盼以例行賽和挑戰賽的「雙料冠軍」，為本季畫下句點。李世家表示，國訓近期的發球進步很多，狀況很不錯，因此球員在接發球的部分要注意。

談起第二戰第三局的激烈戰況，李世家表示，雙方的表現都很不錯，只是可能球員自己的心理壓力較大，在接發球上會想說要接到定位，因此打了好幾波失誤，幸好不穩的情況是發生在前面，在後面才得以調整回來。

我的老天額 可以雙人出國去東京 因為______________同行免費送！

相關新聞

全英羽賽／朝衛冕邁進 戴資穎4強戰大陸陳雨菲

2018-03-17 08:53

射擊／世界大學生錦標賽 余艾玟奪國際賽首金

2018-03-17 17:00

世足／史上第一次 比賽將啟用影像輔助判決

2018-03-17 16:58

歐冠／皇馬8強再槓尤文圖斯 英超雙雄內戰

2018-03-17 16:00

企排／台電女排攔網奏效 捧回挑戰賽第6冠

2018-03-17 15:31

阿諾帕瑪高球賽／伍茲次輪不犀利 全怪戴伊？

2018-03-17 15:26

創建者高球賽／次輪回穩 曾雅妮台將唯一晉級

2018-03-17 15:01

企排／隊友信任 謝苡縥舉出台電雙冠

2018-03-17 14:36

印地安泉網賽／俄羅斯小將演驚奇 拍落大威

2018-03-17 13:29

田徑／62人次破青年盃紀錄 跳高項目傅兆玄崛起

2018-03-17 00:03

全英羽賽／只花33分鐘 小戴輕鬆闖4強

2018-03-16 23:54

全英羽賽／拍落日本羽球美少女 戴資穎晉四強

2018-03-16 20:39

西甲／離開巴薩去中超？ 老將伊涅斯塔心動

2018-03-16 17:04

阿諾帕瑪高球賽／伍茲感覺來了 70呎推桿抓鳥

2018-03-16 16:56

送台灣滑雪選手前進北京冬奧 Club Med打造菁英培訓計劃

2018-03-16 15:39

影／混血美女黑嘉嘉落敗 世界女子最強賽摘銀

2018-03-16 14:27

田徑／衝破大會紀錄超亢奮 魏泰陞想再「成長」

2018-03-16 14:01

田徑／陳莞玫摘短跑三金 稱新世代來襲有壓力

2018-03-16 13:55

田徑／191公分跳高新星 傅兆玄盼挑戰偶像紀錄

2018-03-16 12:53
看更多

熱門文章

NBA／杜蘭特至少休兵兩週 勇士面臨傷病考驗

2018-03-17 10:21

NBA／勇士少主力下半場熄火 國王趁勢奪勝

2018-03-17 13:45

全英羽賽／拍落日本羽球美少女 戴資穎晉四強

2018-03-16 20:39

MLB／胡智為遭下放3A 大聯盟春訓7台將剩2人

2018-03-16 23:48

MLB／大谷被打爆稱運氣差 美媒建議小聯盟出發

2018-03-17 11:16

MLB／官方熱身賽2度登板 大谷被打爆丟7分

2018-03-17 08:28

全英羽賽／朝衛冕邁進 戴資穎4強戰大陸陳雨菲

2018-03-17 08:53

NBA／魯比歐左膝挫傷 爵士急簽史塔克頓之子

2018-03-17 14:47

NBA／罰球次數差距大 快艇教頭：吹判很可笑

2018-03-16 18:35

NBA／貝爾談隊友：KD像悟空、柯瑞是佛利札

2018-03-17 16:30

MLB／太空人隊史最大約 5年44億元綁住亞土維

2018-03-17 07:53

MLB／飆98哩速球 達比修有：測速槍壞了吧

2018-03-17 09:47

NBA／衛少連4場大三元 雷霆橫掃快艇收5連勝

2018-03-17 10:59

NBA／安比德19籃板生涯新高 剪網慶24歲生日

2018-03-17 10:14

韓職／王維中確定開幕戰先發 24日戰LG雙子

2018-03-17 13:22

MLB／林子偉陷0安乾旱期 飛撲美技上官網

2018-03-17 09:20

韓職／返韓首戰先發吞敗 王維中自認還要適應

2018-03-17 16:45

MLB／重披洋基40號戰袍 建仔學習拿教鞭

2018-03-16 23:57

MLB／台將連10年進開季名單 得靠林子偉延續

2018-03-17 10:33

NBA／獨行俠好頑強 暴龍驚險11連勝平隊史

2018-03-17 11:38

MLB／招募事件挺賈吉 馬恰多：我也叫人來金鶯

2018-03-17 11:48

NBA／直指裁判吹判是個笑話 快艇教頭收到罰單

2018-03-17 08:18

NBA／史馬特預計缺陣6至8周 還有機會打季後賽

2018-03-17 07:54

NBA／決勝期鎖死詹皇 里拉德：我們讓他單打獨鬥

2018-03-16 23:52

韓職／球速快曲球好 兄弟洋投艾迪頓看好王維中

2018-03-17 15:24

NCAA／史上最大爆冷 頭號種子首輪翻船

2018-03-17 15:40

韓職／開幕戰前最後出賽 王維中5.2局失4分

2018-03-17 14:00

中職／猿隊黃浩然手臂不適 可能趕不上開季

2018-03-16 19:08

全英羽賽／只花33分鐘 小戴輕鬆闖4強

2018-03-16 23:54

NBA／主場兩度遭國王攻破 格林：健康最重要

2018-03-17 17:15

中職／郭阜林當工具人 鎖定獅隊轉隊洋投

2018-03-17 10:56

棒球／中職新秀不斷出頭 球員已難打到40歲

2018-03-17 14:24

中職／中信投手失分多 史總不在意數字

2018-03-17 14:26

路跑／萬金石馬拉松18日登場 700警力戒護

2018-03-17 15:06

日職／陽岱鋼吞K後早退 李杜軒對前東家敲長打

2018-03-17 15:31

田徑／62人次破青年盃紀錄 跳高項目傅兆玄崛起

2018-03-17 00:03

棒球／老將不服老續拚戰 各國職棒都有

2018-03-17 14:25

中職／加入兄弟不到兩個月 捕手吳明鴻一軍出發

2018-03-17 17:48

SBL／主場周首戰退台啤 魏永泰：像打冠軍賽

2018-03-16 21:08

中職／單局4分打退獅隊 猿隊熱身賽3勝1敗

2018-03-16 21:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top