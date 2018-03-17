企排／隊友信任 謝苡縥舉出台電雙冠

2018-03-17 14:36 聯合報 記者 聯合報 記者 吳思儀 ╱即時報導



台電女排隊舉球員謝苡縥走出低潮。 記者吳思儀／攝影 分享 facebook

隊友的信任，幫助台電女排隊舉球員謝苡縥走出低潮，並在今天企業十三年甲級男女排球聯賽挑戰賽第二戰，於關鍵時刻適時回穩，率隊以25：12、25：16、25：22直落三擊敗中國人纖隊；在三戰兩勝制的挑戰賽中連贏2場，拿下隊史第6座挑戰賽冠軍，以例行賽和挑戰賽的「雙料冠軍」結束本季。

謝苡縥表示，一開賽個人表現失常，可能因為太想贏，導致出手有些猶豫，配球不像平常一樣發揮水準，幸好有攻擊手彌補，讓她逐漸將狀況調整回來。

當謝苡縥發現自己狀況有點亂時，不斷在心裡告訴自己，「要想辦法冷靜。」隊友也不斷鼓勵，加上教練適時提醒，幫助她逐漸找回手感。

值得一提的是謝苡縥曾在季中陷入一波低潮，她坦言，當時攻擊手打不出力量，曾懷疑自己是不是配球不夠好，舉球要再高一點或是節奏要改變。

賽後謝苡縥曾利用時間和攻擊手討論配球，看如何能讓發揮最好火力，結果隊友的一番話，意外點醒她；讓她知道無論配什麼球，攻擊手都會全力以赴，因為只要她在場上就有穩定軍心的作用。

謝苡縥表示，隊友曾告訴她說，「如果我不在場上，她們會覺得有點焦慮，說我在場上有安心的感覺。」而平時吃飯，她也會和隊友討論配球狀況，期望能讓攻擊手更好的發揮。

儘管一開賽狀況不佳，但謝苡縥很感謝隊友的信任，無論她配什麼球，攻擊手依舊予以信任，積極攻擊得分，彌補她的缺失；而這次她不再懷疑自己，設法穩定下來，並將奪冠功勞歸於團隊。

謝苡縥表示，季初她們曾因全運會的關係有些散掉，但之後大家回來後，都很努力訓練，才有這番成果。

今年台電在企業聯賽例行賽，以戰績17勝1負，力退10勝8負位居第二的中國人纖隊，順利於例行賽封后，完成6連霸，並拿下隊史第7冠。

台電能拿下「雙料冠軍」，謝苡縥無疑是關鍵人物，因為舉球員是排球場上的指揮官，必須是最了解隊友的人，也要知道如何配出適合攻擊手的球，才能發揮最佳火力；不僅要消耗精力在場上穿梭，也要動腦於短時間內判斷攻勢，組織球隊進攻，是陣中的靈魂人物。

台電拿下「雙料冠軍」後，台電執行教練姚承杉優先稱讚舉球員謝苡縥的表現，「配球狀況穩定，組織球隊進攻。」另外，也肯定自由球員楊孟樺在受傷後狀況有逐漸調整回來。