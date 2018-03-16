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全英羽賽／拍落日本羽球美少女 戴資穎晉四強

2018-03-16 20:39聯合報 記者劉肇育╱即時報導

世界球后戴資穎今天在全英公開賽8強賽，遭遇世界排名第14名的日本羽球美少女大堀彩...
世界球后戴資穎今天在全英公開賽8強賽，遭遇世界排名第14名的日本羽球美少女大堀彩，在賽事一面倒的情況下，戴資穎最終僅花32分鐘就以21：12、21：13直落二晉級四強， Badminton photo／提供
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世界球后戴資穎今天在全英公開賽8強賽，遭遇世界排名第14名的日本羽球美少女大堀彩，在賽事一面倒的情況下，戴資穎最終僅花32分鐘就以21：12、21：13直落二晉級四強，下一輪將與大陸名將陳雨菲爭奪決賽門票。

總獎金100萬美元的全英公開賽，從1899年舉辦至今已有108屆的歷史，而戴資穎則是在去年成為我國首位在此賽事奪冠的選手，在今年前兩輪賽事中，戴資穎也在一局未失的情況下，連續擊敗印度塞娜（Saina Nehwal）和泰國好手布莎南（Busanan Ongbamrungphan）。

今天的8強賽碰上世界排名第14名的日本羽球美少女大堀彩，雙方過去4度交手戴資穎取得4勝0敗的絕對對戰優勢，最近一次交手則是在2016年的香港公開賽，當時戴資穎以21：9、21：14輕鬆取勝。

今天雙方進行生涯第5度交手，戴資穎在首局就取得壓倒性領先，並以21：12率先開胡，第二局前段雖然兩人一度拉鋸，但戴資穎隨後以一波12：3的攻勢奠定勝基，順利取得四強門票。

而我國男雙組合廖敏竣／蘇敬恒，在這次全英公開賽首輪拍落大陸世錦賽金牌組合劉成／張楠後，第二輪也逆轉擊敗印尼搭檔後，今天的第三輪則是對上日本組合渡邊勇大／遠藤大由，在首局以14：21敗對手搶下後，第二局雖然與對手一路拉鋸，但最終仍是以19：21敗下陣來，於8強止步。

戴資穎羽球
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