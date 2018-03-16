送台灣滑雪選手前進北京冬奧 Club Med打造菁英培訓計劃

2018-03-16 15:39 聯合新聞網 記者 聯合新聞網 記者 王樹衡 ／台北報導



Club Med與中華民國滑雪滑草協會合作，期盼送滑雪選手前進四年後北京冬奧。 記者王樹衡／攝影 分享 facebook

平昌冬奧落幕，四年後冬奧將移師中國北京進行，而台灣自1992年法國阿爾貝維爾冬奧之後，就再沒有高山滑雪選手前進冬奧，為使台灣在時隔30年後，能再有滑雪選手進軍冬奧，中華民國滑雪滑草協會特別與Club Med合作， 斥資千萬經費，利用從今年開始這四年時間，培訓台灣年輕滑雪選手，達成四年後進軍冬奧的夢想。

中華民國滑雪滑草協會今天與CLUB MED共同宣布這項計劃，秘書長陳金盈表示，培育一名滑雪選手，一年至少要花費200萬元，加上台灣地處亞熱帶沒有訓練場地，只能到國外訓練，因此要培養出能進軍冬奧滑雪，是難上加難，但如今有了Club Med合作，提供他們在國外的渡假村做為訓練場地，加上提供食宿、器材等，可為選手訓練節省不少經費。

2018年首次訓練由中華民國滑雪滑草協會副秘書長莊煜森教練和鄒化鶯教練帶領，選擇於去年底全新開幕的Club Med Tomamu北海道滑雪度假村做為首站訓練基地，進行12天密集訓練計畫，並於今日首度公開30秒滑雪紀錄前導預告片。連續二屆於亞洲舉辦的冬季奧運受到許多選手關注，中華民國滑雪滑草協會也將持續公開招募滑雪菁英人才，增加往後台灣選手參加冬季運動賽事機會，期望2022年帶領選手前進北京冬季奧運。

中華民國滑雪滑草協會率領台灣滑雪菁英克服天然屏障

四年滑雪菁英培訓計畫Club Med贊助逾千萬資源 為前進冬奧鋪路

Club Med與中華民國滑雪滑草協會首次合作訓練於Club Med日本北海道滑雪度假村Tomamu與Sahoro進行為期12天集訓。. Club Med提供 分享 facebook

身處在亞熱帶地區的台灣，十分不利於發展冬季滑雪運動，也埋沒了許多人才。南韓平昌冬季奧運剛落幕，台灣僅有4名選手取得參賽席次。Club Med滑雪度假村有著享譽國際優質雪場及專業滑雪課程，更包含全日餐飲和豐富滑雪後休閒活動。根據中華民國滑雪滑草協會表示2017年國人出國滑雪約4萬人次，每年以10-15%成長，而Club Med看準滑雪熱潮興起，致力在台推廣滑雪運動，今年正式宣布與中華民國滑雪滑草協會攜手合作四年滑雪菁英培訓計畫。每年將由協會專業教練指導帶領青少年滑雪選手前往訓練，而Club Med將贊助豐富村內資源與設施，預計四年共贊助超過千萬。期望透過此次計畫合作，增加台灣滑雪選手參加國際滑雪賽事機會，並設立最終目標為取得冬季奧運參賽資格。

2018年2月Club Med滑雪菁英培訓計畫由中華民國滑雪滑草協會帶領11名選手們前往日本Tomamu北海道和Sahoro北海道滑雪度假村，進行為期12天的密集訓練。首站滑雪訓練基地特別選在2017年全新開幕的日本Tomamu北海道滑雪度假村，其得天獨厚的粉雪雪質和超過 145 公頃的雪場，多達29條、總長22公里的滑雪道，為優質雪場。為選手打造了最完美的訓練環境、交通、住宿、餐食、雪具設備，甚至提供訓練之餘的安排，讓教練和選手們只需要專注於訓練課程上，不需要擔憂任何行程規劃的問題。

完整公開四年滑雪菁英培訓計畫

持續招募青少年滑雪人才 盼選手達到最高標準

培訓選手林柏翰深具潛力。 Club Med提供 分享 facebook

中華民國滑雪滑草協會一直以來以推行全民滑雪滑草運動為宗旨，此次與Club Med合作四年滑雪菁英培訓計畫，目的為發掘具發展潛力之滑雪滑草儲備運動人才，並培育選手達到最高標準。2018年2月首次訓練以加強基礎為主，未來三年也將安排至不同的Club Med度假村進行訓練，逐漸進階訓練內容，並在台灣定期進行體能檢測及訓練，觀察選手體能狀況，對於表現較佳的選手則能持續參與訓練。中華民國滑雪滑草協會副秘書長莊教練說明：「除了冬季於Club Med訓練，期望夏季於台灣進行定期體能訓練加強，以達到整年度進行訓練的完整規劃。而未來會安排選手參加FIS點數賽和其他國際賽事增加比賽經驗。」

由於滑雪運動非常注重體能，協會建議選手平時需培養規律運動習慣和自我管理。滑雪菁英培訓計畫將持續公開招募青少年人才，包含滑雪滑草、越野滑雪、雪地滑板等冬季運動項目，各級儲備運動人才每年各約需10-15名，需通過速度、爆發力、敏捷性、耐力、肌耐力、平衡、協調等多項甄選測驗，以成為儲備運動選手。提醒想要參加此培訓的青少年需具備毅力與耐力，才能成功在培訓中脫穎而出。

Club Med遍布全球專業滑雪場 供選手累積訓練公里數

村內分級滑雪雪道 選手訓練更事半功倍

Club Med耗資千萬打造滑雪菁英培訓計畫首站前進Tomamu北海道。 Club Med提供 分享 facebook

近年來滑雪運動的興起，Club Med推薦全球逾20座滑雪渡假村，無論是滑雪初學者或專業滑雪高手皆能享有獨特滑雪假期體驗。Club Med滑雪度假村擁有優質雪場和分級滑雪課程，並設有初學者雪道及提供滑雪用品租借，對於想開始嘗試此休閒運動的國人是最佳選擇。Club Med主打一價全包全日滑雪通行證、ESF專業教練團隊，每個雪場皆有多條滑雪道，滿足所有滑雪旅客的需求，讓Club Med成為全球滑雪度假村領導品牌。

因此，此次Club Med培訓贊助計畫提供良好的訓練環境，在度假村不同等級滑雪道，讓教練可更完善規劃訓練，Ski-in/out也是度假村的一大特色，度假村座落於雪場內，省去搭乘接駁車的交通時間，大幅增加滑雪練習時間。而全天候美饌讓教練、選手們不必擔心任何餐食問題。中華民國滑雪滑草協會鄒教練表示：「Club Med所提供的全日自助式餐點，對於相當耗費體力的滑雪運動來說，讓滑雪選手們隨時補充體能，是相當重要的。」除此之外，度假村內豐富的休閒設施，讓選手在滑雪訓練外，也能夠進行體能加強訓練，如有氧器材、泳池等設施；還能享受桑拿、日式澡堂等休閒娛樂設施，幫助選手們放鬆身心靈，充飽電後再努力邁向冬奧。

Club Med台灣總經理Mr. Marc Letourneau進一步表示：「未來希望能夠帶領中華民國滑雪滑草協會選手前往Club Med歐美地區滑雪度假村，體驗不同地方的雪場，累積滑行公里數，持續增強實力，為獲取冬季奧運資格做足準備。」若想了解更多培訓計劃相關資訊。