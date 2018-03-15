圍棋／世界最強女子戰 女神黑嘉嘉將爭冠

2018-03-15 19:58 中央社 台北15日電



黑嘉嘉。 圖擷自 黑嘉嘉臉書粉絲頁 分享 facebook 台灣圍棋女棋士黑嘉嘉今天在日本SENKO盃世界最強女子戰中，持白1目半擊敗日本的藤澤里菜，明天將與中國於之瑩爭冠。

第一屆SENKO盃在日本東京舉行，冠軍獎金1000萬日圓，共有包括日本、中國、韓國、台灣的8名選手參加。

黑嘉嘉第一輪擊敗日本選手牛榮子晉級，今天在準決賽中撂倒藤澤里菜，明天上午將對決於之瑩，爭奪冠軍。

台灣旅日女棋士謝依旻代表日本參賽，首輪敗在於之瑩手下，無緣晉級決賽。

台灣棋院女子職業7段棋士、23歲的黑嘉嘉是台澳混血兒，6歲學棋，14歲成為職業棋士，外貌及實力兼具，被譽為「圍棋女神」，近年來還跨足演藝界。