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印地安泉網賽／發球局完美表現 費德勒晉8強

2018-03-15 09:47聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

「瑞士特快車」費德勒。 美聯社
「瑞士特快車」費德勒。 美聯社
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總獎金達890萬美元的印地安泉名人賽，尋求衛冕的世界球王「瑞士特快車」費德勒Roger Federer）在男單16強賽事，在沒有被對手逼出任何破發點的完美表現下，以7：5、6：4擊敗法國對手夏迪（Jeremy Chardy），闖進8強，下一戰將與今年在澳網殺進4強、成為南韓網球英雄的鄭泫（Hyeon Chung）爭奪4強門票。

目前世界排名第2的「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）、瑞士好手瓦文卡（Stan Wawrinka）都已宣布因傷缺陣，位列男單頭號種子的費德勒今年再度前來尋求衛冕，儘管首輪比賽受到雨勢影響，打得較為辛苦，不過他在次輪很快調整好狀態，以6：2、6：1擊敗塞爾維亞克拉伊諾維奇（Filip Krajinovic），晉級16強。

今天費德勒碰上生涯4度交手的法國好手夏迪，賽前費德勒取得3勝1負的對戰優勢，相隔3年兩人再度碰頭，此役兩人上演一場保發大戰，首盤前10局皆無法突破對手發球局，關鍵第11局費德勒率先突破夏迪發球局，且在盤末自己的發球局穩穩拿下，耗時45分鐘收下首盤勝利。

次盤前段兩人仍舊各自力保發球局，關鍵第9局費德勒再度破發成功，最終就以直落二成績、花費1小時22分鐘拿下勝利。此役費德勒展現絕佳狀態，整場比賽沒有被對手逼出任何破發點機會，並且他在5次破發機會中成功掌握了2次，也靠著這2局的關鍵破發成功收下勝利。

費德勒Roger FedererStan Wawrinka

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