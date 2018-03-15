全英羽賽／周天成先盛後衰 遭印度選手普拉諾逆轉

2018-03-15 07:34 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



我國羽球「一哥」周天成在台灣時間今天凌晨於全英公開賽首輪先盛後衰，拚戰1小時5分鐘後，以21：9、18：21、18：21遭到印度選手普拉諾（H. S. Prannoy）逆轉，止步首輪，無緣加入我國「世界球后」戴資穎、王子維等人行列，晉級下一輪。

邁入第108屆的全英公開賽是羽球界歷史最悠久的賽事，昨天晚間展開各組首輪賽事，由戴資穎在女單打頭陣，尋求衛冕的戴資穎面對世界排名11的印度名將塞娜，小戴以21：14、21：18闖關成功，收下對戰8連勝。接著男單王子維也以21：17、21：18拍落泰國選手坦農薩克（Tanongsak Saensomboonsuk）。

排在英國當地時間晚間登場的周天成，上周才在德國公開賽完成男單連霸，除了收穫本季首冠外，也是首位台將在此完成衛冕的紀錄。本周轉戰英國，列大會男單第8種子的周天成首輪碰上世界排名第12的普拉諾，賽前雙方交手過3次，小天取得3戰全勝的對戰優勢。

開賽第1局周天成在7：6後連下5分拉開差距，之後也只讓對手再拿下3分，很快就以21：9收下首局勝利。不過次局開始戰況陷入膠著，周天成開局在0：4落後下開始苦追，兩人10度戰成平手，不過在18平後，小天讓對手連下3分扳平局數。

決勝局開始雙方仍然打得難分難捨，雙方戰至14平後，周天成連丟3分，並讓對手取得4個賽末點機會，儘管小天辛苦化解2個賽末點，最終仍以18：21落敗，無緣晉級次輪；而另一位男單好手許仁豪以兩個14：21，不敵泰國好手菲普拉達（Khosit PHETPRADAB ）止步首輪。