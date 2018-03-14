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環台賽／馮俊凱職業隊隊友 新城幸也搶下黃衫

2018-03-14 18:12聯合報 記者曾思儒╱即時報導

日本隊新城幸也超車成功，在第4站後穿上領先者黃衫。 圖／中華自由車協會提供
日本隊新城幸也超車成功，在第4站後穿上領先者黃衫。 圖／中華自由車協會提供
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我國自由車「一哥」馮俊凱在巴林美利達一級車隊的隊友新城幸也，今天在2018國際自由車環台賽不但騎出單站第3名，還靠減秒優惠搶下黃衫，寫下個人近兩年代表作，明天最終站將繼續捍衛榮譽。

環台賽第4站南投縣站今天早上9點半從南投縣政府前出發，終點設在日月潭向山活動中心，總長166.56公里；沿途湖光山色，風景秀麗，坡度雖然不算很陡，但地勢起伏，加上距離比前三站還要長，是場速耐力大對決。

中華隊馮俊凱在第一個登山點過後，和澳洲貝尼龍隊克里斯、美國毅百特KHS車隊凱文和以色列隊馬爾並轡突圍，並在接下來近一百公里維持領先，隨後克里斯單飛，終點前30公里次領先集團先被追趕集團追上，隨後全部被逮回主集團，最後由澳洲貝尼龍隊卡姆以3小時59分16拿下第4站冠軍，美國依盧密隊卡麥倫3小時59分18秒第二，日本國家隊新城幸也3小時59分22秒第三。

根據大會競賽規程，各站前三名可獲得10秒、6秒、4秒減秒優惠，新城幸也第4站成績和原黃衫得主澳洲貝尼龍隊羅比（第4站獲第8名）相同，減秒優惠後以2秒之差的12小時31分26秒後來居上，從羅比手中搶下黃衫。

新城幸也表示，今天每個衝刺點和登山點他都想拼，只是對手太強了，所幸最後能在衝點前卡到好位置拚到第三，黃衫到手很開心，他說：「好久沒交出好成績了，上一次有較滿意表現，是兩年前的環日本單站冠軍。」

我國車手方面，單站以中華隊馮俊凱35名最佳，RTS陳建州36名，陳建良51名；累積成績陳建州44最佳，馮俊凱49次之，陳建良50，王景徽73，劉恩杰75，吳之皓77。

環台賽自由車

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