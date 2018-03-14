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撃劍／左營高中蘇文憲、陳佑萱男女全中錦銳劍摘金

2018-03-14 16:11聯合報 記者徐如宜╱即時報導

左中擊劍隊前進「全國中等學校撃劍錦標賽」拿下佳績。圖／左營高中提供
左中擊劍隊前進「全國中等學校撃劍錦標賽」拿下佳績。圖／左營高中提供
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「全國中等學校撃劍錦標賽」3月8日至11日在桃園舉行，高中男子銳劍冠軍由左營高中蘇文憲順利完成個人二連霸，陳佑萱也拿下女子銳劍個人冠軍。兩人在擊劍領域表現突出，奪金靠的是天份、苦練和謙卑。

全中錦撃劍賽是中等學校年度最大擊劍賽事，各校無不精銳盡出。左營高中學務主任林生祥表示，歷屆畢業學生韓欣妤曾於104、105年創下女銳二連霸，這次蘇文憲挑戰連霸成功，陳佑萱勇奪金牌，表現亮眼，讓左中首次包辦男女個人冠軍，寫下左中體育班新紀錄。

教練金瑞奇表示，參賽選手各方面皆調整得宜，充分發揮所學，挑戰極限，是成功的關鍵。林生祥說，文憲在撃劍領域獨具天份，此次連霸毫無意外；佑萱是國內現代五項重點培育選手，態度謙卑積極。

蘇文憲說，去年在全中錦撃劍賽拿冠軍，給了自己很大的信心，訓練心態也有了調整；賽前心情不像去年一樣緊張，因為知道這一年來自己進步很多，「更相信自己了！」這一年來很謝謝林生祥和金瑞奇兩位教練，給予技術和心理上的訓練和指導，讓他更加沈穩，很榮幸能在高中最後一年能達成二連霸的紀錄。

蘇佑萱苦練現代五項，她表示，去年全中錦撃劍賽前練習狀況很好，當時的目標是冠軍，但最後成績卻不是很理想。謝謝兩位教練的心理建設，以及左營高中五項隊的隊友，才能今年的佳績，「我會繼續加油的！」

左中校長張簡玲娟表示，撃劍是一項體能和智慧交鋒的鬥智運動，更是台灣體壇可以在國際賽事得牌的項目，希望學生透過撃劍提升邏輯思考能力，建立自信，個個都成為擊劍勇士

左營高中擊劍選手蘇文憲（左）與陳佑萱（右）在全中錦撃劍賽男女銳劍摘金，感謝校長張...
左營高中擊劍選手蘇文憲（左）與陳佑萱（右）在全中錦撃劍賽男女銳劍摘金，感謝校長張簡玲娟（中）與教練林生祥（左一）、金瑞奇（右一）。圖／左營高中提供
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左營高中擊劍選手蘇文憲（左）與陳佑萱（右），在全中錦撃劍賽男女銳劍摘金。圖／左營...
左營高中擊劍選手蘇文憲（左）與陳佑萱（右），在全中錦撃劍賽男女銳劍摘金。圖／左營高中提供
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左營高中擊劍選手蘇文憲（右）與陳佑萱（左），在全中錦撃劍賽男女銳劍摘金。圖／左營...
左營高中擊劍選手蘇文憲（右）與陳佑萱（左），在全中錦撃劍賽男女銳劍摘金。圖／左營高中提供
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