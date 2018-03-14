足協沒公布FIFA信函？秘書長陳威任將發聲明

中華足協秘書長陳威任今天上午被足協副理事長龔元高指出，收到國際足球總會（FIFA）於3月9日的信函後，至今都沒向會員公布。稍早陳威任接受電話訪問時僅透露，稍後會發聲明稿說明。

以下為FIFA秘書長Fatma Samoura，寫給陳威任的信件內容：

陳威任

秘書長

蘇黎世 2018年3月9日

中華台北足球協會理事會選舉

秘書長閣下

這封信是針對中華台北足球協會的理事會選舉, 特別是選舉過程的現況, 原定在3月17日的會員大會中完成。

過去幾個星期裡, FIFA收到中華台北足球協會多位會員代表的聯繫, 和我們進行了多次有關CTFA選舉的討論, 最近幾天, 我們也收到了你們辦公室在3月2日和7日提出的2份報告, 以及1份2月27日審核理事會候選人資格的選務小組第一次會議紀錄

如你所知, FIFA一直是非常小心的確保和堅持, 所又會員協會都必須舉辦公平的, 民主的和透明的選舉。事實上，FIFA章程第19條第2款明確規範，"會員協會的章程必需規範一套民主的選舉程序，來確保選舉不會被操控[……]"，更重要的，在FIFA章程第19條第3款明確指出， “如果任何會員協會被選出或指派的會員代表無法符合前述第2款規定[........], 那麼選舉結果將不會被FIFA接受”. 在這些情況下，我們徹底分析各方收集到的相關資料後，認為中華台北足球協會似乎並不是在進行一個民主的，有秩序的, 公平的, 和透明的選舉。

鑒於以上幾點, 我們強烈建議中華台北足球協會暫停所有的理事會選舉相關工作，等待FIFA與AFC的聯合代表團來到台北, 和所有相關單位商討和評估整個選舉狀況再做定奪, 我們會盡快通知你們代表團的成員和到達的日期

我們謝謝你記住以上幾點，期待你給我們一個確認的回覆。

Fatma Samoura

FIFA秘書長