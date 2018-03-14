親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
MLB
棒球
綜合
籃球
路跑
HBL

直播／《台北米其林指南2018》摘星名單公布！

21歲罹患漸凍症 霍金終其一生無緣諾貝爾

足協沒公布FIFA信函？秘書長陳威任將發聲明

2018-03-14 12:03聯合報 記者吳思儀╱即時報導

中華足協秘書長陳威任今天上午被足協副理事長龔元高指出，收到國際足球總會（FIFA）於3月9日的信函後，至今都沒向會員公布。稍早陳威任接受電話訪問時僅透露，稍後會發聲明稿說明。

以下為FIFA秘書長Fatma Samoura，寫給陳威任的信件內容：

陳威任

秘書長

蘇黎世 2018年3月9日

中華台北足球協會理事會選舉

秘書長閣下

這封信是針對中華台北足球協會的理事會選舉, 特別是選舉過程的現況, 原定在3月17日的會員大會中完成。

過去幾個星期裡, FIFA收到中華台北足球協會多位會員代表的聯繫, 和我們進行了多次有關CTFA選舉的討論, 最近幾天, 我們也收到了你們辦公室在3月2日和7日提出的2份報告, 以及1份2月27日審核理事會候選人資格的選務小組第一次會議紀錄

如你所知, FIFA一直是非常小心的確保和堅持, 所又會員協會都必須舉辦公平的, 民主的和透明的選舉。事實上，FIFA章程第19條第2款明確規範，"會員協會的章程必需規範一套民主的選舉程序，來確保選舉不會被操控[……]"，更重要的，在FIFA章程第19條第3款明確指出， “如果任何會員協會被選出或指派的會員代表無法符合前述第2款規定[........], 那麼選舉結果將不會被FIFA接受”. 在這些情況下，我們徹底分析各方收集到的相關資料後，認為中華台北足球協會似乎並不是在進行一個民主的，有秩序的, 公平的, 和透明的選舉。

鑒於以上幾點, 我們強烈建議中華台北足球協會暫停所有的理事會選舉相關工作，等待FIFA與AFC的聯合代表團來到台北, 和所有相關單位商討和評估整個選舉狀況再做定奪, 我們會盡快通知你們代表團的成員和到達的日期

我們謝謝你記住以上幾點，期待你給我們一個確認的回覆。

Fatma Samoura

FIFA秘書長

FIFA來函。記者 吳思儀／攝影
FIFA來函。記者 吳思儀／攝影
分享
FIFA來函（中文翻譯版）。記者 吳思儀／攝影
FIFA來函（中文翻譯版）。記者 吳思儀／攝影
分享

中華足協

相關新聞

FIFA來函建議足協暫停改選 將派人來台了解

2018-03-14 11:25

印地安泉網賽／謝淑薇女雙晉4強 距冠軍差2步

2018-03-14 07:59

足協澄清FIFA來函時間 17日改選確定暫緩

2018-03-14 13:02

HVL／手握U19國手 豐商挑戰5連霸

2018-03-14 00:49

青年盃田徑賽／奧運選手帶隊 日本已摘6金

2018-03-14 00:46

桌球／江宏傑台南指導小將 愛醬錄影加油

2018-03-13 22:43

全台首辦最大型有氧世界年會 Radical Fitness嗨翻台北

2018-03-13 18:18

田徑／亞青達標不滿足 葉守博還要拚亞運標

2018-03-13 17:33

排球正妹莎賓娜噘豐唇變成熟 粉絲哀：空靈不見了

2018-03-13 17:28

國訓中心選手一天餐費250元 已連續12年未調整

2018-03-13 17:15

田徑／日本隊臥虎藏龍 教練曾是夏冬奧雙棲國手

2018-03-13 16:22

HVL／豐商挑戰史無前例5連霸 教練：壓力在自己

2018-03-13 16:06

飛鏢公開賽／16日起舉行 賽事總獎金超過150萬

2018-03-13 15:58

田徑／「鐵」漢柔情 黃諾亞擲鐵餅當彈琴

2018-03-13 15:23

飲食遭林敬能批評 國訓強調滿意度4分以上

2018-03-13 14:57

印地安泉網賽／姊妹強碰 小威吞敗

2018-03-13 13:43

足球／球隊老闆持槍進場理論 希臘聯賽全停擺

2018-03-13 13:27

田徑／亞洲越野錦標賽 4國手啟程拚佳績

2018-03-13 12:50

舉重／國家隊4人擠一房 教練：豬窩狗窩都不如

2018-03-13 12:40

舉重／國訓中心吃罐頭魚 林敬能：感受不到用心

2018-03-13 12:05

印地安泉網賽／不敵謝淑薇 詹皓晴：我們不是神

2018-03-13 09:05

舉重／選手伙食太差了 郭婞淳教練怒批國訓中心

2018-03-13 08:55
看更多

熱門文章

排球正妹莎賓娜噘豐唇變成熟 粉絲哀：空靈不見了

2018-03-13 17:28

NBA／把握上場機會 詹寧斯：有10天證明自我

2018-03-13 17:40

NBA／衛少連兩季20次大三元 史上第三人

2018-03-13 14:49

大谷搶風采又強佔DH 普荷斯恐不是滋味

2018-03-14 07:00

NBA／衛少生涯100次大三元達陣 史上第4人

2018-03-14 10:33

日職／巨人撃敗軟銀 陽岱鋼熱身賽打擊率4成21

2018-03-13 16:03

MLB／大谷休兵日打擊特訓 還是打不到曲球

2018-03-14 08:27

中職／郭泓志確定季後退休 感謝悍將願意等待

2018-03-13 21:27

NBA／庫克替補柯瑞打出拚勁 柯爾都成超級粉絲

2018-03-14 09:22

NBA／里拉德、諾基奇聯手出擊 拓荒者10連勝

2018-03-13 14:15

NBA／下周重新評估傷勢 柯瑞至少再缺席4場

2018-03-14 09:48

NBA／馬刺大勝魔術止跌 雷納德復出再推遲

2018-03-14 11:34

中職／一朗快樂回水手 台灣老將何時能有春天？

2018-03-14 07:00

日職／只打桃猿又住院 清宮跟大谷翔平比慘

2018-03-14 07:00

國訓中心選手一天餐費250元 已連續12年未調整

2018-03-13 17:15

MLB／曾仁和遭小熊下放 開季3A出發

2018-03-14 10:12

NBA／詹寧斯重返公鹿 「像新秀時第一場」

2018-03-14 00:35

中職／熱身賽兩戰瘋狂10轟 王柏融雙響砲

2018-03-13 22:39

NBA／76人選秀傷兵魔咒 狀元佛爾茲確定報銷

2018-03-14 10:42

中職／熱身賽10轟煙火秀 郭泓志最快下半季歸隊

2018-03-14 00:29

MLB／44歲老投手柯隆夠強 玩球功力讓遊騎兵折服

2018-03-13 17:28

印地安泉網賽／謝淑薇女雙晉4強 距冠軍差2步

2018-03-14 07:59

MLB／好超值的全壘打王 洋基幫賈吉加薪

2018-03-14 12:11

MLB／光芒開季若帶12投 官網推測沒有胡智為

2018-03-13 18:53

MLB／光芒開季名單 胡智為在邊緣

2018-03-14 00:32

全台首辦最大型有氧世界年會 Radical Fitness嗨翻台北

2018-03-13 18:18

MLB／川普背後擺臭臉 亞土維出面澄清

2018-03-14 10:52

HVL／豐商挑戰史無前例5連霸 教練：壓力在自己

2018-03-13 16:06

日職／張奕熱身賽初亮相 和李杜軒同場較勁

2018-03-13 16:29

NCAA／強隊來了！維拉諾瓦、維吉尼亞熱門

2018-03-13 17:37

足球／球隊老闆持槍進場理論 希臘聯賽全停擺

2018-03-13 13:27

MLB／大都會雷神連2年投開幕戰 提博遭下放

2018-03-14 09:54

飲食遭林敬能批評 國訓強調滿意度4分以上

2018-03-13 14:57

NBA／羅素32分無用 暴龍逆轉籃網9連勝

2018-03-14 12:34

MLB／鈴木一朗熱身賽先發戰白襪 首安還在等

2018-03-13 14:47

FIFA來函建議足協暫停改選 將派人來台了解

2018-03-14 11:25

田徑／「鐵」漢柔情 黃諾亞擲鐵餅當彈琴

2018-03-13 15:23

桌球／江宏傑台南指導小將 愛醬錄影加油

2018-03-13 22:43

足協遲未公布FIFA來函 龔元高：協會最黑暗一天

2018-03-14 11:54

中職／中信兄弟開幕周 為林威助辦引退

2018-03-14 11:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top