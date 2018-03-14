親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
MLB
棒球
綜合
籃球
路跑
HBL

城市養蜂風潮 幫了蜜蜂還是滿足自己？

台北米其林完整名單看這裡！ 君品頤宮奪三星

東京奧運台灣隊正名公投 紀政籲重視

2018-03-14 14:04中央社 台北14日電

中選會14日舉行「是否同意以台灣為名申請參加所有國際運動賽事及2020年東京奧運...
中選會14日舉行「是否同意以台灣為名申請參加所有國際運動賽事及2020年東京奧運？」公投提案聽證會，提案領銜人紀政（右2）在聽證會陳述意見。 中央社
分享

前奧運選手紀政推動「2020東京奧運台灣正名公投」，今天在中選會舉辦聽證會前受訪說，自助才能人助，若台灣本身都不在意正名，友台人士如何幫助台灣，籲全民重視此重大議題。

紀政響應民間團體推動「2020東京奧運台灣正名公投」，訴求將「中華台北隊」正名為「台灣隊」。5日將第一階段4488份連署書送交中選會，是否成案仍須待中選會認定，中選會也在上午舉辦聽證會。

此聽證會共有三大議題，分別為「本案是否屬重大政策的創制事項」、「本案是否合於公投法第2條第2項的規定」及「本案是否屬於諮詢性公投」。

紀政會前受訪表示，個人曾以「台灣隊」名義參與西元1960年、1964年、1968年奧運，但1984年開始，台灣卻只能以「中華台北隊」參賽，對選手來講，非常委曲，非常屈辱，也非常無奈。

紀政也說，自己會推動這項議題，源於2年前一名日本友台人士相當支持台灣以「台灣隊」名義出賽，讓她認為自助才能人助，如果台灣本身都不在意正名，他人如何幫助台灣，呼籲全民重視這項議題。

2020東奧台灣正名行動小組媒體與網路小組長劉敬文，也回應此次聽證會的三大議題。他認為，東奧正名絕對是重大政策，也會有具體作為，絕非諮詢性公投。

相關新聞

足協澄清FIFA來函時間 17日改選確定暫緩

2018-03-14 13:02

足協遲未公布FIFA來函 龔元高：協會最黑暗一天

2018-03-14 11:54

印地安泉網賽／謝淑薇女雙晉4強 距冠軍差2步

2018-03-14 07:59

高球╱老虎伍茲潛伏4年 重回冠軍熱門

2018-03-14 15:16

田徑／女子撐竿跳迎新世代 三姝衝擊全國紀錄

2018-03-14 14:28

FIFA來函建議足協暫停改選 將派人來台了解

2018-03-14 11:25

HVL／手握U19國手 豐商挑戰5連霸

2018-03-14 00:49

青年盃田徑賽／奧運選手帶隊 日本已摘6金

2018-03-14 00:46

桌球／江宏傑台南指導小將 愛醬錄影加油

2018-03-13 22:43

全台首辦最大型有氧世界年會 Radical Fitness嗨翻台北

2018-03-13 18:18

田徑／亞青達標不滿足 葉守博還要拚亞運標

2018-03-13 17:33

排球正妹莎賓娜噘豐唇變成熟 粉絲哀：空靈不見了

2018-03-13 17:28

國訓中心選手一天餐費250元 已連續12年未調整

2018-03-13 17:15

田徑／日本隊臥虎藏龍 教練曾是夏冬奧雙棲國手

2018-03-13 16:22

HVL／豐商挑戰史無前例5連霸 教練：壓力在自己

2018-03-13 16:06

飛鏢公開賽／16日起舉行 賽事總獎金超過150萬

2018-03-13 15:58

田徑／「鐵」漢柔情 黃諾亞擲鐵餅當彈琴

2018-03-13 15:23

飲食遭林敬能批評 國訓強調滿意度4分以上

2018-03-13 14:57

印地安泉網賽／姊妹強碰 小威吞敗

2018-03-13 13:43

足球／球隊老闆持槍進場理論 希臘聯賽全停擺

2018-03-13 13:27

田徑／亞洲越野錦標賽 4國手啟程拚佳績

2018-03-13 12:50

舉重／國家隊4人擠一房 教練：豬窩狗窩都不如

2018-03-13 12:40

舉重／國訓中心吃罐頭魚 林敬能：感受不到用心

2018-03-13 12:05
看更多

熱門文章

排球正妹莎賓娜噘豐唇變成熟 粉絲哀：空靈不見了

2018-03-13 17:28

NBA／衛少生涯100次大三元達陣 史上第4人

2018-03-14 10:33

NBA／把握上場機會 詹寧斯：有10天證明自我

2018-03-13 17:40

大谷搶風采又強佔DH 普荷斯恐不是滋味

2018-03-14 07:00

NBA／詹姆斯大三元 騎士輕取太陽止敗

2018-03-14 13:24

MLB／大谷休兵日打擊特訓 還是打不到曲球

2018-03-14 08:27

NBA／庫克替補柯瑞打出拚勁 柯爾都成超級粉絲

2018-03-14 09:22

日職／巨人撃敗軟銀 陽岱鋼熱身賽打擊率4成21

2018-03-13 16:03

中職／郭泓志確定季後退休 感謝悍將願意等待

2018-03-13 21:27

NBA／馬刺大勝魔術止跌 雷納德復出再推遲

2018-03-14 11:34

NBA／下周重新評估傷勢 柯瑞至少再缺席4場

2018-03-14 09:48

MLB／好超值的全壘打王 洋基幫賈吉加薪

2018-03-14 12:11

中職／一朗快樂回水手 台灣老將何時能有春天？

2018-03-14 07:00

MLB／曾仁和遭小熊下放 開季3A出發

2018-03-14 10:12

日職／只打桃猿又住院 清宮跟大谷翔平比慘

2018-03-14 07:00

NBA／76人選秀傷兵魔咒 狀元佛爾茲確定報銷

2018-03-14 10:42

國訓中心選手一天餐費250元 已連續12年未調整

2018-03-13 17:15

NBA／詹寧斯重返公鹿 「像新秀時第一場」

2018-03-14 00:35

中職／熱身賽兩戰瘋狂10轟 王柏融雙響砲

2018-03-13 22:39

中職／熱身賽10轟煙火秀 郭泓志最快下半季歸隊

2018-03-14 00:29

印地安泉網賽／謝淑薇女雙晉4強 距冠軍差2步

2018-03-14 07:59

MLB／44歲老投手柯隆夠強 玩球功力讓遊騎兵折服

2018-03-13 17:28

MLB／光芒開季名單 胡智為在邊緣

2018-03-14 00:32

MLB／光芒開季若帶12投 官網推測沒有胡智為

2018-03-13 18:53

NBA／羅素32分無用 暴龍逆轉籃網9連勝

2018-03-14 12:34

全台首辦最大型有氧世界年會 Radical Fitness嗨翻台北

2018-03-13 18:18

MLB／川普背後擺臭臉 亞土維出面澄清

2018-03-14 10:52

MLB／大都會雷神連2年投開幕戰 提博遭下放

2018-03-14 09:54

NBA／爵士近21戰19勝 活塞季後賽近乎絕緣

2018-03-14 14:27

FIFA來函建議足協暫停改選 將派人來台了解

2018-03-14 11:25

HVL／豐商挑戰史無前例5連霸 教練：壓力在自己

2018-03-13 16:06

日職／張奕熱身賽初亮相 和李杜軒同場較勁

2018-03-13 16:29

NCAA／強隊來了！維拉諾瓦、維吉尼亞熱門

2018-03-13 17:37

足協遲未公布FIFA來函 龔元高：協會最黑暗一天

2018-03-14 11:54

中職／中信兄弟開幕周 為林威助辦引退

2018-03-14 11:16

桌球／江宏傑台南指導小將 愛醬錄影加油

2018-03-13 22:43

田徑／「鐵」漢柔情 黃諾亞擲鐵餅當彈琴

2018-03-13 15:23

田徑／亞青達標不滿足 葉守博還要拚亞運標

2018-03-13 17:33

SBL／雙30加3連勝 達欣布拉獲單周最佳球員

2018-03-13 16:56

日職／松坂大輔控球「走鐘」 熱身賽防禦率7.20

2018-03-14 14:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top