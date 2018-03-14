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印地安泉網賽／謝淑薇女雙晉4 距離冠軍還差2步

2018-03-14 07:59聯合報 記者吳思儀╱即時報導

我國網球好手謝淑薇與捷克新搭檔史翠可娃（Barbora Strycova），默契逐漸增溫，兩人在合作首站印地安泉網賽雖未列種子，但表現亮眼，一路過關斬將，晉級女雙4強，距離冠軍金盃還差2步。

今天謝淑薇／史翠可娃在印地安泉網賽女雙8強攜手合拍，僅花1小時，就以6：4、6：1擊敗美籍華裔金久慈（Vania King）／斯洛維尼亞齊瑞波妮克（Katarina Srebotnik），晉級4強；這也是謝淑薇相隔5年、第3度打進印地安泉網賽女雙四強。

32歲的謝淑薇今年表現回春，在首場大滿貫賽澳網上演驚奇，勇闖女單16強、女雙4強。前一站杜拜女網賽，還和曾攜手拿下兩座大滿貫女雙金盃的大陸搭檔彭帥，攜手闖進決賽，但卻在超級搶10中，遭我國選手詹皓晴／大陸楊釗煊逆襲，無緣冠軍金盃。

謝淑薇／彭帥在杜拜女網賽奪冠失利後，因體能師糾紛，雙方透過社群軟體發表內心不滿，最終宣告拆夥，結束近20年的友情。

謝淑薇和彭帥分道揚鑣後，改與史翠可娃搭配，兩人合作首站，展現好默契；昨日還攜手拍落位於第2種子的我國「詹家姊妹」詹詠然／詹皓晴，氣勢大振。

謝淑薇／史翠可娃在8強賽則有效合拍，首盤於4：4平手後的關鍵時刻，把握契機，先破對手、再保住發球局，連得2局，以6：4掌握先機。

第二盤，謝淑薇／史翠可娃乘勝追擊，連保帶破，一口氣拿下4局，取得4：0領先；第5局雖被對手保住發球局，但之後沒再給對手機會，連得2局，以6：1收下勝利。

謝淑薇／史翠可娃晉級4強後，將出戰第3種子的大陸徐一璠／加拿大達布洛夫絲基（Gabriela Dabrowski），爭奪決賽門票。

謝淑薇詹皓晴澳網

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