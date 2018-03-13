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田徑／亞青達標不滿足 葉守博還要拚亞運標

2018-03-13 17:33聯合報 記者劉肇育╱即時報導

台體大葉守博（右）將力拚亞運200公尺達標成績。記者劉肇育／攝影
台體大葉守博（右）將力拚亞運200公尺達標成績。記者劉肇育／攝影
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台體大短跑好手葉守博昨天在新北市全國青年盃田徑錦標賽，男子組100公尺決賽跑出10秒58的成績順利達到今年亞洲青年田徑錦標賽參賽標準，從今年農曆年假後訓練就不曾間斷的葉守博表示，接下來將會力拚亞運200公尺達標成績。

2016年在亞青賽男子400公尺接力賽一戰成名的葉守博，去年升上大學後成績一度停滯，不過今年農曆年假後他重新上緊發條，幾乎是在沒有放假的情況下一路苦練，青年盃首日賽事就在男子100公尺決賽跑出10秒58的成績，順利達到6月份日本岐阜亞青賽參賽標準。

在今天的男子200公尺預賽中，他更與同組的日本選手川端魁人一路拉鋸，最終以21秒62分組第一名成績晉級決賽，不過他對於成績仍不滿意：「原本想說今天只有一趟要跑出好成績，但從過年後幾乎都沒有放假一路練，導致左腳有點發炎，成績還不是很滿意。」

今年將是葉守博最後一次挑戰亞青賽，目前他已經達到200公尺與100公尺參賽標準，而他也將下個目標放在亞運200公尺21秒10達標成績上，他說：「其實目標是跑到21秒內，這樣也能順勢達標，相信自己只要保持相同的訓練心態，就有機會達成。」

而去年世大運男子110公尺跨欄銀牌得主國體大陳奎儒，今天則是在110尺跨欄決賽以14秒整的成績摘金，不過他坦言近來比賽與訓練成績出現落差，讓他相當擔憂：「訓練時可以跑到13秒7以內，但比賽成績卻一直出不來。」

陳奎儒坦言，練習與比賽的成績落差，以及世大運奪牌後的光環讓他壓力相當大：「既然世大運都拿牌了，想說亞運一定要有好成績，不過想太多反而讓成績受到影響。」

田徑陳奎儒

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