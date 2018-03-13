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田徑／「鐵」漢柔情 黃諾亞擲鐵餅當彈琴

2018-03-13 15:23聯合報 記者劉肇育╱即時報導

花蓮光復國中黃諾亞不僅鐵餅成績優異，還能彈一手好琴。記者劉肇育／攝影
花蓮光復國中黃諾亞不僅鐵餅成績優異，還能彈一手好琴。記者劉肇育／攝影
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將進場當作前奏，比賽進行當作副歌，花蓮光復國中三年級擲部好手黃諾亞，今天在新北市全國青年盃田徑錦標賽國男鐵餅決賽，擲出破大會紀錄與個人最佳的53公尺35，比他去年在全中運拿下金牌的48公尺35進步了5公尺，他賽後透露這段時間除了加強鐵餅技巧外，用音樂來找到「心理節奏」也是一大關鍵。

父親是海軍士官的黃諾亞，國小時因為身材高大被排球隊網羅，在一次代表學校參加縣內比賽拿下鉛球冠軍後，就此與田徑運動結緣，在家人的支持下他國小就轉練鉛球，並在國中開始接觸鐵餅運動後成績扶搖直上，國二在全中運拿下第5名，去年更以進步超過6公尺的成績拿下個人首面全中運金牌並打破大會紀錄。

這次青年盃黃諾亞繼續將個人最佳成績推向53公尺35，大幅超過原大會紀錄47公尺66，談到成績每年都呈現大幅成長，黃諾亞說：「這一段時間教練針對我的速度和肌力進行加強，因為鐵餅不是一個只用蠻力的運動，另外一個關鍵就是在心理節奏上。」

黃諾亞透露，從國小開始就有練習鋼琴的習慣，即使到現在仍會透過彈琴來舒緩練習的壓力，平時他還會到教會彈奏詩歌或練一些流行抒情樂曲，甚至將彈琴融入到比賽之中：「其實比賽時我都會把它當作是彈奏一首樂章，進場時就像是歌曲的前奏，比賽時則是副歌，這讓我能處在自己的節奏之中。」

黃諾亞表示，在接觸田徑運動後就一直將亞青國手陽伯恩當作學習對象：「他不僅鉛球、鐵餅成績都很穩定，還會彈吉他，平常我們就會一起唱歌並為彼此伴奏。」

全中運田徑

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