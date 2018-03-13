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足球／球隊老闆持槍進場理論 希臘聯賽全停擺

2018-03-13 13:27聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

薩維迪斯(左)腰間帶槍。 美聯社
薩維迪斯(左)腰間帶槍。 美聯社
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希臘超級足球聯賽遭到政府強制下令停賽，原因是上周PAOK沙朗歷基和AEK雅典的比賽，PAOK沙朗歷基老闆在比賽時，帶槍走到場上為一顆爭議性的進球理論，這驚恐的一幕被現場攝影師拍下，老闆薩維迪斯（Ivan Savvidis）已遭到警方逮捕，可能得面對牢獄之災。

事情發生在比賽正規時間終了前，主場的PAOK沙朗歷基終於從死對頭AEK雅典的手中取得進球，卻被裁判吹越位無效，老闆薩維迪斯一時氣急衝進場理論，除了帶上2名保鏢外，還在腰際上掛上手槍，甚至數度將手放在槍托上。

雖然比賽中斷後，裁判後來將進球改判為有效，但AEK雅典的球員以安全顧慮為由，不願再回到球場比完剩下賽事。

希臘體育部長瓦西里亞迪斯（George Vassiliadis）出面宣布，在和總理齊普拉斯（Alexis Tsipras）討論後，決定先凍結頂級聯賽的所有賽程，「在真相水落石出之前，賽事不會重啟，眾人同意，會制定更嚴謹的規範與規則。」

希臘足球受到全面的影響，有人向國際足球聯合會提出建言，應該讓希臘在國際賽場上處以禁賽，不過希臘政府應該會即時出手補救，避免最糟的局面發生。

薩維迪斯是希臘最有錢的富豪之一，雖然誕生於喬治亞，但國籍為俄羅斯，還曾是俄羅斯國會人士，過去和俄羅斯總統普丁關係緊密。

PAOK沙朗歷基在本季戰績榜上暫排第2，距離榜首的AEK雅典只有2分差距，或許是因為只要贏下這輪賽事就能躍居龍頭，為下季的歐冠席次增添保險，薩維迪斯才會在當下昏了頭。

羅斯喬治

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