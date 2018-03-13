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印地安泉網賽／謝淑薇拍落詹家姊妹 晉級8強

2018-03-13 05:30聯合報 記者吳思儀╱即時報導

印地安泉網賽女子雙打，謝淑薇與搭檔擊敗「詹家姊妹」，晉級8強。 路透
印地安泉網賽女子雙打，謝淑薇與搭檔擊敗「詹家姊妹」，晉級8強。 路透
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印地安泉網賽在台北時間今天凌晨於女雙第二輪上演「寶島內戰」，最終謝淑薇和捷克新搭檔史翠可娃（Barbora Strycova），耗時1小時33分鐘，以6：4、5：7、10：6擊敗第2種子的「詹家姊妹」詹詠然詹皓晴，晉級8強。

這場比賽除了是寶島內戰外，也是自去年世大運詹詠然因暈眩症退賽風波後，第三度上演詹謝兩家對決的戲碼；而這三場都戰到超級搶10，不同的是前兩戰都由詹家勝出，這次則由謝家拿下勝利。

世大運結束後，詹謝兩家首次對決是在去年9月，當時詹詠然和辛吉絲（Martina Hingis）在超級搶10中，逆轉擊敗謝淑薇和羅馬尼亞搭檔妮可拉絲克（Monica Niculescu）。

詹謝兩家前次交鋒是在今年2月的杜拜女網賽女雙決賽，當時詹皓晴／大陸楊釗煊先丟首盤，再得兩盤，於超級搶10中，逆轉擊敗謝淑薇／大陸彭帥，捧回冠軍金盃。

謝淑薇和彭帥在杜拜女網賽奪冠失利後，因體能師糾紛，雙方透過社群軟體發表內心不滿，最終宣告拆夥，結束近20年的友情；而這對「海峽組合」曾攜手獲得2座大滿貫女雙金盃。謝淑薇和彭帥拆夥後，改與史翠可娃搭配。

如今詹謝兩家狹路相逢，首盤謝淑薇／史翠可娃連保帶破，取得3：0領先，雖一度被詹家姊妹連趕2局，形成3：2局面，但之後有效調整節奏，以6：4掌握先機。

第二盤雙方戰況激烈，詹家姊妹取得5：3領先後，眼看再拿1局就能將盤數扳平，但遇到對手頑強抵抗，戰況被扳成5：5平手；最終詹家姊妹在關鍵時刻，把握契機，先保住發球局、再破對手，以7：5將盤數扳平。

關鍵搶10大戰，雙方將分數緊咬至6：6，謝淑薇／史翠可娃沒再給詹家姊妹機會，一口氣連得4分，以10：6拿下勝利。

謝淑薇詹詠然詹皓晴

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