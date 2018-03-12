田徑／本要訓練協調性 林庭瑋意外「跨」出好成績

2018-03-12 21:23 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



16歲的跨欄小將林庭瑋，今天在107年全國青年盃田徑錦標賽女子100公尺跨欄，跑出14秒09成績達到青奧亞洲區選拔標準，不過近年在跨欄跑出成績的林庭瑋，當初會接觸到跨欄是場「意外中的意外」。

從國一開始指導林庭瑋的教練「朱爸」朱明芳透露，原本林庭瑋的主要項目是100公尺短跑，但在國一一次受傷後才意外接觸到跨欄，「當初林庭瑋會開始接觸跨欄，是在她傷後復出時，想說讓她利用跨欄訓練協調性，沒想到卻意外發現她的優勢，國二上學期開始，也就專心在跨欄上了。」朱明芳回憶說。

「轉練跨欄後1、2個月後，我就參加比賽了，我還記得當時只在預賽就被淘汰了。」林庭瑋笑著說，「我知道我自己的速度並不好，如果繼續在短跑項目成績可能也不會太突出，轉練跨欄也讓我發揮自己的天分。」

即使今天林庭瑋成功達到青奧亞洲區選拔標準，不過她認為自己仍有許多需要改進的地方，為了能在全中運能有更佳的成績，其中一個部分就是要達到「朱爸」要求減重的標準。