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HBL／冠軍戰直播夯 整體收視率成長近2成

2018-03-12 17:49聯合報 記者曾思儒╱即時報導

106學年HBL甲級賽事昨天全部落幕，轉播單位FOX今天公布收視數字，今年整體HBL收視表現從預賽到總決賽，收視率比去年成長了17%。

FOX表示，男子組由衛冕軍「綠色神盾」松山高中出戰能仁家商，雙強對抗戲碼在15到24歲男性平均收視1.65，最高瞬間收視率則是第四節能仁陳范柏彥灌籃及高承恩的三分球將比數拉近時，刺激收視上升，最高達2.57。

女子組冠軍戰由普門高中壓下南山高中完成連霸，今年賽事收視創近三年最高，25到49歲男性平均收視0.66；男、女子組的冠軍賽直播，吸引了75萬5千位觀眾在電視機前一同觀賞。

FOX體育家族官方網站今年也提供了中、英文評述，兩天流量突破27萬人次，英文評述的部份因開放全球收看，海外收看英文評述的人次達4400人次收看，身在美國的「綠色神盾」學長高國豪也使用FOX體育家族官網收看直播，甚至上傳頒獎典禮時模仿林正的影片到自己社群平台，「笑」果十足。

連同電視及網路直播，FOX頻道與網路直播共超過百萬人次的收視人口觀賞HBL，為30周年所有賽事畫下完美句點。

104學年的松山、南山男子組爭冠戲碼收視0.83，105學年再次的「雙山對決」冠軍戰更創下1.52的收視率，全台約有73.3萬人收看，較104學年成長8成3。

松山球員慶祝連霸。 記者余承翰／攝影
松山球員慶祝連霸。 記者余承翰／攝影
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HBL陳范柏彥松山高中

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