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田徑／破青年盃大會紀錄 余思屏與父母分享榮耀

2018-03-12 17:35聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

就讀台灣體育運動大學競技系二年級的余思屏，今天在107年新北市全國青年盃田徑錦標賽女子400公尺決賽，以56秒06打破大會紀錄且成功奪金，以往父母來看比賽時都沒有好表現的她，這次父母偷偷前來觀賽，親眼見證她田徑生涯首度打破紀錄，

賽後她難掩心中的喜悅說：「很開心可以跟爸媽分享這份榮耀。」

余思屏在上午進行的預賽只跑出58秒20晉級決賽，下午與在預賽就打破大會紀錄的日本好手安藤もも同場競技，最後她在最後直線衝刺階段成功「超車」，飆出56秒06打破大會紀錄且成功奪金，「這是我第1次在比賽中打破任何紀錄，真的很開心。」

去年在全大運女子400公尺摘金的余思屏，今年也將尋求連霸，不過今年同為台體大的學妹林玉婕是她完成連霸的最大勁敵，而把目標放在全大運的余思屏，賽前原本抱著以賽代訓的心情參賽，能摘下金牌並打破大會紀錄她坦言驚喜又意外，「其實在比賽中我只是想著『不想輸外國選手』的想法，加上自己有強大的企圖心，才能跑出好成績。」

以往父母來現場看她比賽，余思屏都會因為緊張而沒有跑出好成績，這次父母選擇偷偷到場關心寶貝女兒比賽，不過卻在賽前不小心被余思屏發現，「爸媽本不想讓我知道他們有來，不過剛好我回頭的時候，看到他們經過，他們還將臉包起來，結果還是被我發現了。」余思屏笑著說，「能讓他們（父母）親眼見證我的紀錄，真的很開心，很開心可以跟他們一起分享我的喜悅。」

台體大余思屏（左）在女子400公尺打破大會紀錄並摘金，學妹林玉婕（右）是她大專盃...
台體大余思屏（左）在女子400公尺打破大會紀錄並摘金，學妹林玉婕（右）是她大專盃連霸頭號勁敵。記者毛琬婷／攝影
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