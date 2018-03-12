羽球／德國公開賽 周天成苦戰衛冕二連霸

2018-03-12 06:54 中央社 台北12日電



周天成。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 世界排名第8的台灣羽球一哥周天成，在德國羽球公開賽男單冠軍賽費時1小時又25分鐘，經3局苦戰以2比1擊敗香港好手伍家朗，順利2連霸。

總獎金15萬美元（約新台幣442萬）的「世界巡迴超級300」德國羽球公開賽，堪稱是周天成的幸運福地，包括今年在內，他共3次挺進決賽，2016年他在冠軍戰不敵中國大陸名將林丹屈居亞軍，去年決賽則上演「台灣內戰」，他以直落二拍落小老弟王子維奪冠。

周天成今天首局和對手一路糾纏，鏖戰至19比19平，小天連拿2分先以21比19開胡，次局戰局相仿，同樣是相互拉鋸直至17比17，關鍵時刻對手連拿2分取得超前，小天先追回1分後又連丟2分，以18比21棄守。

決勝局周天成重整旗鼓，開局就拉出8比2大幅領先，中間雖被對手追到只差2分，不過小天再用一波6比2的攻勢鎖定勝局，終場以21比18擊敗對手奪冠。

周天成奪冠後，是賽會自2011、12年林丹後，男單再次有球員完成2連霸，若加上挑戰賽在內，這也是小天生涯第12座單打冠軍，他除可獲得1萬1250美元（約新台幣33.2萬元）的冠軍獎金，還可賺進7000分積分，排名總積分將增加950分，本週最新出爐的世界排名，他可望提升1名，重回世界第7。