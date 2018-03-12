親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
HBL
HBL30經典回顧
NBA
MLB
棒球
綜合
籃球
路跑

剩條內褲都要選！盤點屢敗屢戰、打死不退的選舉奇人

羽球／德國公開賽 周天成苦戰衛冕二連霸

2018-03-12 06:54中央社 台北12日電

周天成。圖／聯合報系資料照片
周天成。圖／聯合報系資料照片
分享
世界排名第8的台灣羽球一哥周天成，在德國羽球公開賽男單冠軍賽費時1小時又25分鐘，經3局苦戰以2比1擊敗香港好手伍家朗，順利2連霸。

總獎金15萬美元（約新台幣442萬）的「世界巡迴超級300」德國羽球公開賽，堪稱是周天成的幸運福地，包括今年在內，他共3次挺進決賽，2016年他在冠軍戰不敵中國大陸名將林丹屈居亞軍，去年決賽則上演「台灣內戰」，他以直落二拍落小老弟王子維奪冠。

周天成今天首局和對手一路糾纏，鏖戰至19比19平，小天連拿2分先以21比19開胡，次局戰局相仿，同樣是相互拉鋸直至17比17，關鍵時刻對手連拿2分取得超前，小天先追回1分後又連丟2分，以18比21棄守。

決勝局周天成重整旗鼓，開局就拉出8比2大幅領先，中間雖被對手追到只差2分，不過小天再用一波6比2的攻勢鎖定勝局，終場以21比18擊敗對手奪冠。

周天成奪冠後，是賽會自2011、12年林丹後，男單再次有球員完成2連霸，若加上挑戰賽在內，這也是小天生涯第12座單打冠軍，他除可獲得1萬1250美元（約新台幣33.2萬元）的冠軍獎金，還可賺進7000分積分，排名總積分將增加950分，本週最新出爐的世界排名，他可望提升1名，重回世界第7。

周天成羽球王子維

相關新聞

安麗盃／力退陳禾耘成功衛冕 陳思明：賽前沒想過

2018-03-11 22:43

定向越野／協會完成改選 謝清良當選新任理事長

2018-03-11 19:04

JLPGA／最終輪狀況不佳 橫濱輪胎賽盧曉晴第14

2018-03-11 17:18

西甲／請假去當爸！梅西人生「玩」帽子戲法

2018-03-11 15:45

威士伯高球賽／伍茲三輪落後1桿 要拚5年來首冠

2018-03-11 13:23

企排／陳保宏不怕退役 曾克服恐懼爬電桿

2018-03-11 13:20

企排／生涯最後一役 陳保宏盼為台電奪雙冠

2018-03-11 13:18

環台賽／首站開跑 日本岡本隼集黃、綠、藍衫於一身

2018-03-11 13:02

印地安泉網賽／小威下一戰碰大威 32強上演姊妹鬩牆

2018-03-11 12:19

影／2018世界盃室內拔河賽 景美師大隊3金入袋

2018-03-11 11:02

印地安泉網賽／謝淑薇苦戰3盤落敗 無緣女單32強

2018-03-11 07:55
看更多

熱門文章

NBA／公鹿遞上10日短約 詹寧斯回歸NBA

2018-03-11 16:04

HBL／松山退能仁連霸 綠色神盾奪隊史第6冠

2018-03-11 21:12

HBL／羅培儀狂飆37分 普門退南山連霸

2018-03-11 18:20

NBA／勇士又陷傷兵麻煩 輪替戰力吃緊

2018-03-11 17:30

NBA／諾維茨基不輕易退休 有望出征第21個賽季

2018-03-11 16:05

HBL／能仁奪冠失利 高三：大學拚回來

2018-03-11 22:50

HBL／雙山對決 南山壓東山獲季軍

2018-03-11 15:56

NBA／差點被擊中臉部 韋德向對方動手指了

2018-03-11 11:37

NBA／衛少大三元領軍 雷霆主場力壓馬刺

2018-03-11 14:39

HBL／林勵拿MVP 明年要拚3連霸

2018-03-11 23:00

NBA／雷納德有望回歸 傳最快下周五復出

2018-03-11 13:50

大聯盟投手新顯學 曲球讓大谷一籌莫展

2018-03-12 07:00

NBA／不在意外界質疑 羅斯：身體感覺很棒

2018-03-11 09:08

NBA／厄文發揮功效 塞爾蒂克建立良好信任

2018-03-11 10:15

HBL／永仁季軍戰雖敗 但新賽季開始了

2018-03-11 15:24

MLB／史丹頓洋基首轟 賈吉：我需要耳塞

2018-03-11 10:17

NBA／哈沃德本季首度30-10 太陽三分創新高

2018-03-11 14:51

HBL／高國豪畢業 讓松山教頭黃萬隆再進化

2018-03-11 22:39

HBL／關鍵一擊爭議爆氣 許時清：盼建立制度

2018-03-11 17:42

羽球／德國公開賽 周天成苦戰衛冕二連霸

2018-03-12 06:54

MLB／馬林魚公布開幕戰先發 烏雷納首挑大樑

2018-03-11 11:17

MLB／多等一周和雙城簽約 林恩少賺800萬美元

2018-03-11 08:44

日職／陽岱鋼雙安打擊率破4成 李杜軒代打首安

2018-03-11 15:56

NBA／威廉斯第四節搶攻 快艇重返西區8強

2018-03-11 14:51

HBL／羅培甄、羅培儀姊妹都拿MVP 賽史頭一遭

2018-03-11 21:54

HBL／蘇嘉嫻29分領軍 滬江連3年收季軍

2018-03-11 13:56

HBL／松山二連霸 林勵「讓奇蹟發生」

2018-03-12 00:39

中職／結束美國春訓行 中信兄弟返台收穫豐

2018-03-11 10:11

安麗盃／力退陳禾耘成功衛冕 陳思明：賽前沒想過

2018-03-11 22:43

HBL／個人獎林勵、羅培儀奪MVP 普門大贏家

2018-03-11 22:30

HBL／滬江擊敗永仁收季軍 將勝利歸功普門

2018-03-11 15:16

圖輯／HBL普門擊敗南山封后

2018-03-11 18:46

HBL／打完最終戰 邱子軒想赴美

2018-03-11 17:21

NBA／小加索客場輪休 灰熊吞下17連敗

2018-03-11 14:40

HBL／去年獲新人王 林勵今年升級奪MVP

2018-03-11 22:29

詹姆斯「決定3.0」版 五大因素看情歸何處

2018-03-12 07:00

日職／宋家豪19球製造6上6下 熱身賽防禦率仍是0

2018-03-11 15:17

NBA／背靠背作客疲憊 巫師比爾得14分吞敗

2018-03-11 11:02

NBA／馬刺輸雷霆 快掉出八強

2018-03-12 00:53

籃球／謝典霖當選新任理事長 率籃協向上努力

2018-03-11 19:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top