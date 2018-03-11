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印地安泉網賽／謝淑薇苦戰3盤落敗 無緣女單32強

2018-03-11 07:55聯合報 記者吳思儀╱即時報導

我國網球女將謝淑薇在印地安泉網賽女單第二輪，首盤以4：6落後的情況下，第二盤扛住壓力以6：2扳平，但在關鍵第三盤未能有效掌握契機，以3：6不敵西班牙娜瓦羅（Carla Suarez Navarro），無緣晉級32強。

賽前世界排名67的謝淑薇與世界排名27的娜瓦羅，曾在2014年首度交手，當時謝淑薇以2：6、1：6直落二吞敗。本戰是兩人相隔4年再度交鋒，謝淑薇纏鬥2小時又18分鐘後，宣告吞下對戰2連敗，生涯對戰首勝尚未開胡。

首盤雙方互破發球局後，謝淑薇雖一度陷入3：5落後，眼看再丟1局，就被對手拿下首盤，但仍在第9局扛住壓力，保住發球局，將局數縮至4：5，只是第10局未能破發對手，以4：6讓出首盤。

第二盤謝淑薇有效調整節奏，在2：2平手後火力全開，連保帶破，一口氣拿下4局，以6：2將盤數扳平。

關鍵第三盤，謝淑薇化解開局4破發點危機，但在第3局被破後，錯過第6局回破機會，陷入2：4落後；之後兩人各保1局，形成3：5。最終第9局謝淑薇未輕易繳械投降，２度用高吊球力挽賽末點，但仍無力反撲，以6：3吞敗。

謝淑薇在結束女單賽事後，將把注意力集中在女雙，日前她與曾攜手捧回兩座女雙大滿貫金盃的大陸搭檔彭帥拆夥後，改與捷克好手史翠可娃（Barbora Strycova）搭配，順利闖過頭關；接下來將在16強，出戰位於第2種子的「詹家姊妹」詹詠然／詹皓晴，上演「寶島內戰」，爭奪8強資格。

謝淑薇詹皓晴

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