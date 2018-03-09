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印地安泉網賽／詹家姊妹女雙晉級 16強戰謝淑薇

2018-03-09 09:46聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

印地安泉女網賽，「詹家姊妹」詹詠然、詹皓晴再度搭擋闖進第二輪，下一場將上演「台灣...
印地安泉女網賽，「詹家姊妹」詹詠然、詹皓晴再度搭擋闖進第二輪，下一場將上演「台灣內戰」交手謝淑薇。 截圖自詹皓晴粉絲團
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印地安泉女網賽，「詹家姊妹」詹詠然詹皓晴再度搭擋，在女雙首輪出賽以6：2、6：3迅速解決拉脫維亞組合奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）／塞維絲托娃（Anastasija Sevastova），16強將強碰謝淑薇，上演台灣內戰。

奧斯塔朋科去年在法網爆冷封后，單打排名高居世界第6，塞維絲托娃排第20，不過雙打非強項，詹詠然是現任女雙球后、詹皓晴排名第15，都比對手高不少，今天僅用1小時5分就直落二晉級。

詹詠然、詹皓晴贏在穩定性，全場僅被破發2次，而自己則掌握13次破發機會中的5次，二發得分率61%也高過對手的32%，首盤詹家姊妹率先破發，連拿4局取得5：1領先，雖然第7局被破，但下一局破回拿下首盤；第二盤詹家姊妹在第6局破發後雖被回破，但第8局再度破發，最終取得勝利。

謝淑薇與彭帥拆夥後，改與捷克好手史翠可娃（Barbora Strycova）搭擋，昨在女雙首輪以3：6、6：4、10：8逆轉勝，擊敗波蘭蘿素絲卡（Alicja Rosolska）／美國史皮爾絲（Abigail Spears），先一步進入16強，謝淑薇睽違四年多再度遇上詹家姊妹檔。

謝淑薇詹皓晴詹詠然

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