親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
HBL30經典回顧
NBA
MLB
棒球
綜合
籃球
路跑

游泳／99歲澳洲老翁 破50公尺自由式人瑞組紀錄

2018-03-02 17:28中央社 雪梨2日綜合外電報導

99歲澳洲老翁柯洛尼斯在上月28日大英國協運動會的游泳預賽中，以56秒12打破男...
99歲澳洲老翁柯洛尼斯在上月28日大英國協運動會的游泳預賽中，以56秒12打破男子100－104歲年齡組50公尺自由式的世界紀錄。 截圖自推特
分享

99歲澳洲老翁柯洛尼斯在上月28日大英國協運動會的游泳預賽中，以56秒12打破男子100－104歲年齡組50公尺自由式的世界紀錄，比起舊紀錄還快35秒。

路透社報導，將在下個月歡慶100歲生日的柯洛尼斯（George Corones）是他這個年齡組唯一選手，他在昆士蘭省黃金海岸水上運動中心（Gold Coast AquaticCenter）的泳池以56秒12速度游完50公尺。

柯洛尼斯的出賽特別安排在上月28日，也就是在大英國協運動會（Commonwealth Games）正規預賽之前，好讓他嘗試打破英國選手哈里森（John Harrison）2014年創下的1分31秒19紀錄。

柯洛尼斯曾在2013年告訴澳洲廣播公司（ABC），他在年輕時期開始游泳，後因二次大戰爆發而中斷，直到80歲才恢復這項運動。

英國廣播公司（BBC）報導，柯洛尼斯說，出賽「無可否認」會對他構成體力挑戰，但只要有準備就可以因應。他平均每週游泳3次，也會健身。

柯洛尼斯表示：「在這個年紀，開始運動前必須先等一會兒…而且容易疲倦得多，但只要做得正確，收穫就會很大。」

預測 HBL 冠軍賽 千元現金開工紅包等你拿

相關新聞

世界盃價值勝過一切 大巴黎向巴西低頭

2018-03-02 17:17

田徑／休學一年追夢 廖晏均達亞運參賽標準

2018-03-02 18:26

國體法／泳協會員資料疑義 體育署：登錄時誤填

2018-03-02 17:18

印地安泉女網／不敵美小將 謝淑薇女單16強出局

2018-03-02 11:49

國體法／足協改選陷混亂 林德福：雙方要拿出智慧

2018-03-02 00:08

格鬥／盼爸媽來看拳 黃偵玲燃燒鬥魂

2018-03-02 00:06

足球／內馬爾右腳骨折將開刀 預計缺賽3個月

2018-03-01 22:37

格鬥／教練、選手兩棲 黃偵玲將自身經驗傳授後輩

2018-03-01 21:09

國體法／足協改選停滯 林德福：相信兩方有智慧解決

2018-03-01 17:32

格鬥／日本移訓近1年 黃偵玲盼讓大家驚豔

2018-03-01 16:26

電玩者們／傲嬌殿下慶元宵 線上對決玩傳說

2018-03-01 15:12

足球／5小時會議未果 足協不排除改選前再開會員大會

2018-03-01 14:45

足球／受傷將動刀 內馬爾謝粉絲打氣

2018-03-01 14:02

格鬥／去年挑戰冠軍腰帶失利 黃偵玲精進後捲土重來

2018-03-01 13:52
看更多

熱門文章

NBA／前MVP無人問津 羅斯只收到10天短約

2018-03-02 09:30

NBA／湯瑪斯賽季新高29分 湖人滅火4連勝

2018-03-02 11:27

羅斯MVP功力雖已不再 但卻很適合勇士板凳

2018-03-02 07:00

NBA／一路壓著騎士打 76人中止對戰11連敗

2018-03-02 11:58

NBA／史密斯突遭禁賽 騎士：行為不良

2018-03-02 08:08

破紀錄卻沒工作 悲情穆斯塔卡斯只能大降價求售

2018-03-02 07:00

MLB／胡智為飆2局完美中繼 林子偉連6場上壘

2018-03-02 06:59

NBA／傳到費城找學校？ 詹姆斯：太噁心了

2018-03-02 09:28

NBA／練習揮桿砸碎玻璃 柯瑞：很白癡

2018-03-02 13:05

MLB／洋基超級新人安都哈又轟 只用2球雙響砲

2018-03-02 08:07

NBA／今夏成自由球員 湯瑪斯：像又要選秀一次

2018-03-02 09:27

職棒交流賽／僅敲3安吞10K 猿隊0:7遭火腿完封

2018-03-01 20:26

NBA／布魯爾下一站 傳已承諾加盟雷霆

2018-03-02 10:30

NBA／有人學灑粉動作引騷動 警方向詹姆斯道歉

2018-03-01 19:07

NBA／76人目標延攬詹皇？安比德發文引聯想

2018-03-02 18:00

NBA／詹皇、布萊恩領導風格 克拉克森親身體驗

2018-03-02 14:45

戴維斯加班拚戰績 鵜鶘高飛但也該保護主將

2018-03-02 07:00

NBA／運球晃倒對手 哈登滿臉「黑人問號」

2018-03-01 23:52

MLB／洋基教頭回憶初對決沙胖 「他賞了我3K」

2018-03-02 09:29

韓職／大秀各種球路 王維中三局飆6K

2018-03-02 00:00

中職／悍將補兄弟棄將 林哲瑄：比他們更恐怖

2018-03-02 17:27

中職／悍將網羅布魯斯、伍鐸？ 領隊證實洽談中

2018-03-02 16:45

MLB／大谷在投球日前後打擊？天使教頭不說死

2018-03-02 11:18

SBL／璞園、台銀兩樣情 韋陳明：每一戰都艱辛

2018-03-01 22:46

職棒交流賽／大王熄火 猿苦吞「火腿蛋」

2018-03-01 23:57

NBA／第三節王者 勇士當仁不讓

2018-03-02 17:22

MLB／輸給流感 達比修小熊處女秀再等等

2018-03-02 07:17

中職／帥氣打扮配名表 陳傑憲展現時尚風格

2018-03-01 19:03

中職／獅隊喝春酒 董事長勉打出健康精采球賽

2018-03-01 22:22

SBL／蘇翊傑奪大三元 本土球員史上第四人

2018-03-01 21:07

印地安泉女網／不敵美小將 謝淑薇女單16強出局

2018-03-02 11:49

SBL／蘇翊傑大三元 解聯盟「七年之癢」

2018-03-01 23:47

足球／內馬爾右腳骨折將開刀 預計缺賽3個月

2018-03-01 22:37

SBL／拚冠軍賽復出 張博勝：對學弟有信心

2018-03-01 18:48

NBA／今日戰績表 湯瑪斯砍29分轉隊湖人代表作

2018-03-02 15:49

路跑／台南古都馬拉松周日登場 多了港區專用跑道

2018-03-01 18:56

格鬥／盼爸媽來看拳 黃偵玲燃燒鬥魂

2018-03-02 00:06

世界盃價值勝過一切 大巴黎向巴西低頭

2018-03-02 17:17

格鬥／教練、選手兩棲 黃偵玲將自身經驗傳授後輩

2018-03-01 21:09

MLB／流感肆虐道奇春訓營 教練、球員多人病倒

2018-03-02 15:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top