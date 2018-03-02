國體法／泳協會員資料疑義 體育署：登錄時誤填

2018-03-02 17:18 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



針對泳協會員資料疑義，體育署今發出聲明稿回應。 分享 facebook

日前時代力量立法委員黃國昌在臉書粉絲業爆料指出，中華游泳協會的會員資料中，會員有「性別不同」、但「身分證號碼」相同等疑義，針對此事件疑慮，體育署發出聲明稿表示，今天向中華泳協查證並釐清，該資料是預報名未審查之清冊，應是民眾在登錄個人資料時誤填，泳協於通知繳費及身分文件驗證後，已查驗並更正其個人資料，審查通過始成為正式會員。

黃國昌日前在臉書粉絲團踢爆游泳協會會員名單，在內文中指出「你有看過『性別不同』、但『身份（註：應該為「分」)證號碼』相同的兩個人嗎？並直言敬告體育署長林德福，不要再包庇泳協人頭舞弊，應要出來面對問題，如果體育署繼續擺爛，將邀請所有關心體育改革的朋友，採取進一步抗議行動。

針對泳協會員資料的疑義，體育署今天發表聲明回應，並提供會員資料佐證，新聞稿中表示，體育署於今天向中華泳協查證並釐清，該資料是預報名未審查之清冊，應是民眾在登錄個人資料時誤填，中華泳協於通知繳費及身分文件驗證後，已查驗並更正其個人資料，審查通過始成為正式會員。

而秉持國體法全民參與、落實組織開放之精神，體育署再次強調，體育改革過程，如有違法，絕不包庇，只要民眾掌握具體事證，請向本署政風室檢舉，本署絕對查辦到底，務求創建健全之體育環境。