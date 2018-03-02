世界盃價值勝過一切 大巴黎向巴西低頭

內馬爾到底該不該開刀讓大巴黎槓上巴西，說到底就是雙方為了各自利益才發生衝突。 美聯社 分享 facebook 內馬爾完成手術後坐著輪椅亮相 美聯社 分享 facebook

職業運動裡，個人前途、球隊利益、與為國爭光，基本上很難出現在同一條直線上。這次巴西足球巨星內馬爾（Neymar）的受傷風波，又是個好例子。

球員當然要為自己著想，球隊當然要以經營為重，為國家出賽當然是榮譽，其實沒有誰對誰錯。

拿NBA來說， 諾維茨基（Dirk Nowitzki）是德國有史以來最偉大籃球員，多年來義不容辭為國效力，曾帶領德國隊贏得2002年世錦賽季軍與2005年歐錦賽亞軍。然而，他效力的獨行俠隊可不怎麼高興了，老闆庫班（Mark Cuban）就曾多次公開表示，實在不喜歡 諾維茨基或是陣中其他球員去打國家隊。

畢竟，夏天本來是NBA球員用來休息與調整，去跟國家隊集訓、出賽，耗掉個一兩個月，對身體又是負擔，萬一受傷的話更慘；對於NBA球隊來說，球員就是資產，他們花了大錢簽下來的球員，在根本不關NBA的賽事中受傷，老闆火大其實也是人之常情。

獨行俠老闆庫班向來最反對出借球員打國際賽。 美聯社 分享 facebook

在棒球，經典賽算是職業球員所能參與的最重要國際賽事，但時間安排在大聯盟春訓期間，這點就讓大聯盟球隊難以忍受。除了不能與母隊練球，在經過冬天休息、身體狀況都還不到實戰等級時，原本應該要在春訓調整，卻直接投入高強度國際賽事，還增加受傷風險，也難怪多數球隊都會私下施壓，要求主力球員、尤其是容易受傷的投手，不得征戰經典賽。

這次內馬爾受傷，他的傷勢是右腳踝扭傷與第五跖骨骨裂，巴西足協馬上宣布他需要動手術根治，好玩的是巴黎聖日耳曼隨即否認，表示不一定要手術。

從巴西角度來說，足壇最大盛事世界杯將在今年6月舉行，他們要的是確定內馬爾屆時能百分之百出賽，如果現在動手術，如無意外到了4月底、5月時應該就能恢復健康，也就能趕上世界杯開幕。

巴黎聖日耳曼可就不這麼想了，在花了史上最高轉會費的2億5800萬美元後，他們當然不想看到動手術的內馬爾球季就此結束，因此積極尋求不動手術的可能性，看有沒有機會讓他以非百分百健康的狀況多踢幾場。

雖然大巴黎球迷暫時無緣看到內馬爾踢球，但全世界的球迷將能在世界盃足球賽看到他的風采。 美聯社 分享 facebook

在籃球與棒球，球員若真的不打國家隊也不會怎樣，頂多被愛國球迷罵一罵，美國NBA球員拒絕打奧運的比比皆是，更不用說棒球經典賽向來星光黯淡；但足球不同，能穿上國家隊球衣就是榮譽，即使是熱身賽數據都算數，更不用說至高無上的世界杯，不會有球員不想去世界杯，去不了世界杯才真的會痛哭流涕。

也因此，「大巴黎」最後低頭，28日宣布內馬爾將動手術根治傷勢。不是巴西足協多了不起，而是「世界杯本來就了不起」，要是巴黎聖日耳曼真的害內馬爾踢不了世界杯、甚至影響他未來職業生涯，那才會被全世界足球迷憎恨。

花了那麼多錢挖角，巴黎聖日耳曼當然不想看到內馬爾在第一季就這樣傷退，這是完全可以理解的心情；但「大巴黎」也不是笨蛋，不用急於一時，衡量之後與巴西足協合作，以手術解決傷勢問題，就長遠來說才是正確作法，粉絲高興、巴西歡喜、對球隊未來也是福氣。