親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
HBL30經典回顧
NBA
MLB
棒球
綜合
籃球
運動員轉職人生
路跑

【重磅快評】慈湖潑漆 總統府鼓勵、國防部縱容？

足球／內馬爾要不要開刀？ 大巴黎槓上巴西

2018-02-28 16:15世界日報 體育新聞組╱綜合報導

「如何處理內馬爾傷勢」牽涉到俱樂部與國家隊的利益，對此大巴黎槓上巴西。 美聯社
「如何處理內馬爾傷勢」牽涉到俱樂部與國家隊的利益，對此大巴黎槓上巴西。 美聯社
分享

巴西足球巨星內馬爾（Neymar）日前受傷，巴西足協27日發出聲明表示，他將在近日接受手術，恢復期預計為兩個月；但巴黎聖日耳曼俱樂部隨後反擊，表示這是不實報導，內馬爾不一定需要手術。很明顯的，「如何處理內馬爾傷勢」牽涉到俱樂部與國家隊的利益，雙方已經槓上。

內馬爾是在25日巴黎聖日耳曼與馬賽的法甲比賽中受傷的。比賽結束前15分鐘，他與對方球員搶球時倒地不起，隨後被抬下賽場，在醫院檢查後證實右腳踝扭傷、第五跖骨骨裂。

由於傷勢嚴重，內馬爾將缺陣下周歐洲冠軍聯賽16強第二回合和皇家馬德里的較量。此外，巴西國家隊將分別在3月23日和27日與俄羅斯和德國進行友誼賽，內馬爾肯定也將無法參加。

現在問題來了，如果動手術，內馬爾的骨裂才能有最好的復元機會，但所需時間更久，等於本季報銷，而這是「大巴黎」不希望看到的，俱樂部當然希望他本季能夠回歸。

從巴西足協的角度來看，他們需要的是能在6月健康參加世界杯的內馬爾，所以他們當然希望他動手術，預計5月就能康復，也就能夠參加世界杯。

目前巴西足協已經派出自己的醫生趕到巴黎，為內馬爾進行檢查。就目前來看，巴黎聖日耳曼與巴西足協的爭執還要繼續下去。

內馬爾皇家馬德里羅斯
預測 HBL 冠軍賽 千元現金開工紅包等你拿

相關新聞

足球／牙買加閃電換跑道 慈善賽當足球員

2018-02-28 10:48

網球／勇奪勞羅倫斯兩大獎 費德勒再寫紀錄

2018-02-28 10:28

墨西哥網賽／舊傷閃電退賽 納達爾令人擔憂

2018-02-28 16:43

射箭／蘇思蘋入選國手 將戰世界中學生運動會

2018-02-28 14:28

東京奧運吉祥物出爐 首度由小學生決定

2018-02-28 14:26

印地安泉女網／直落二勝出 謝淑薇闖女單頭關

2018-02-28 12:30

球神問卜／中華男足神奇教頭 華麗登場會球神

2018-02-28 12:00

網球／蠻牛傷癒復出 「不為世界第一」

2018-02-28 00:29

網球／養傷不能急 盧彥勳：想4月返賽場

2018-02-28 00:29

網球／盧彥勳擔任長庚醫療體系運動形象大使

2018-02-27 22:02

網球／孩子不排斥爸爸的工作 盧彥勳很感動

2018-02-27 22:02

網球／長庚運動醫學團隊的付出 盧彥勳：令選手感到幸福

2018-02-27 21:36

網球／費德勒的成功案例 激勵盧彥勳克服傷痛

2018-02-27 21:24

網球／盧彥勳肩傷嚴重 復出將延至4月底

2018-02-27 20:35

角力／曾憂鬱想輕生 變性人貝格斯奪2連霸

2018-02-27 17:00

印地安泉女網賽／謝淑薇單打出擊 拆夥後重新出發

2018-02-27 16:47
看更多

熱門文章

NBA／詹皇單月場均大三元新猷 騎士驚險剪網

2018-02-28 11:12

NBA／閃電俠英雄命！ 韋德致勝球氣走76人

2018-02-28 11:40

NBA／賽中擊掌哈登老媽 保羅犯低級失誤還被糗

2018-02-27 23:12

NBA／詹姆斯里程碑之夜：我是獨一無二的球員

2018-02-28 12:50

NBA／騎士處罰歧視米爾斯球迷 吉諾布里喊讚

2018-02-28 09:17

中職／悍將火力大爆發 對韓職4戰狂攻66分

2018-02-27 19:06

東區奪冠最熱隊伍？ 電腦數據高估暴龍實力

2018-02-28 07:00

MLB／大谷翔平3支0 自認開幕前非大聯盟球員

2018-02-28 08:45

MLB／林瑟肯東山再起 將與遊騎兵簽1年約

2018-02-28 08:08

NBA／18年前的今天 卡特改寫暴龍歷史

2018-02-28 08:44

NBA／韋德首次萌退休念頭 是否續戰季後再考慮

2018-02-28 10:26

NBA／談費城設招募看板 詹姆斯：這很酷

2018-02-28 10:55

NBA／打破慣例不訪白宮 勇士帶學生逛博物館

2018-02-28 09:45

UBA／健行三連勝仍「禁拍」 劉孟竹向球迷致歉

2018-02-27 20:47

傷病利空頻傳 馬刺傳奇50勝紀錄告急？

2018-02-28 13:00

NBA／火箭逆轉勝 教頭：賽前不知怎麼贏

2018-02-28 00:29

日職／陽岱鋼4支2 巨人熱身賽不敵SK飛龍

2018-02-27 17:56

MLB／張育成敲安跑回3分 熱身賽打擊率近6成

2018-02-28 11:15

MLB／大谷翔平選球細 熱身賽教頭讚

2018-02-28 00:29

MLB／一朗練打不鬆懈 美媒：一有球隊立刻上手

2018-02-28 14:32

花滑／台裔滑冰新星陳楷雯 放眼北京冬奧

2018-02-27 23:31

MLB／馬林魚官網預測 陳偉殷開季列傷兵名單

2018-02-28 15:47

NBA／快艇布萊德利 運動疝氣恐休3周

2018-02-27 16:52

MLB／超級新人安都哈又開轟 洋基熱身賽5連勝

2018-02-28 16:18

NBA／比爾重要時刻跳出 巫師擋住公鹿反撲

2018-02-28 14:02

日職／沖繩中部春訓遊 侍Japan球星任你看

2018-02-28 07:00

網球／勇奪勞羅倫斯兩大獎 費德勒再寫紀錄

2018-02-28 10:28

網球／蠻牛傷癒復出 「不為世界第一」

2018-02-28 00:29

MLB／李振昌熱身賽第2度登板 中繼1局失1分

2018-02-28 11:51

MLB／林子偉2打數沒安打 熱身賽連4場上壘

2018-02-28 10:42

MLB／吳昇桓被遊騎兵退貨 藍鳥200萬美元簽走

2018-02-28 04:23

MLB／官網新球季預測 殷仔只排7號先發

2018-02-28 00:29

中職／王威晨3安無用 兄弟不敵提華納公牛

2018-02-28 14:24

網球／費德勒的成功案例 激勵盧彥勳克服傷痛

2018-02-27 21:24

中職／猿隊對日本火腿首戰 王柏融打3棒受關切

2018-02-28 16:33

UBA／簡祐哲、謝亞軒同場開砲 健行頂住逆襲3連勝

2018-02-27 20:14

印地安泉女網／直落二勝出 謝淑薇闖女單頭關

2018-02-28 12:30

MLB／複製去年後援心態 前田健太先發2局無失分

2018-02-28 10:14

NBA／說好2018打海外賽 魔術反悔了

2018-02-28 14:53

UBA／楊哲宜讚曾祥鈞 不比當年的曾文鼎差

2018-02-28 00:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top