足球／內馬爾要不要開刀？ 大巴黎槓上巴西

2018-02-28 16:15 世界日報 體育新聞組╱綜合報導



「如何處理內馬爾傷勢」牽涉到俱樂部與國家隊的利益，對此大巴黎槓上巴西。 美聯社 分享 facebook

巴西足球巨星內馬爾（Neymar）日前受傷，巴西足協27日發出聲明表示，他將在近日接受手術，恢復期預計為兩個月；但巴黎聖日耳曼俱樂部隨後反擊，表示這是不實報導，內馬爾不一定需要手術。很明顯的，「如何處理內馬爾傷勢」牽涉到俱樂部與國家隊的利益，雙方已經槓上。

內馬爾是在25日巴黎聖日耳曼與馬賽的法甲比賽中受傷的。比賽結束前15分鐘，他與對方球員搶球時倒地不起，隨後被抬下賽場，在醫院檢查後證實右腳踝扭傷、第五跖骨骨裂。

由於傷勢嚴重，內馬爾將缺陣下周歐洲冠軍聯賽16強第二回合和皇家馬德里的較量。此外，巴西國家隊將分別在3月23日和27日與俄羅斯和德國進行友誼賽，內馬爾肯定也將無法參加。

現在問題來了，如果動手術，內馬爾的骨裂才能有最好的復元機會，但所需時間更久，等於本季報銷，而這是「大巴黎」不希望看到的，俱樂部當然希望他本季能夠回歸。

從巴西足協的角度來看，他們需要的是能在6月健康參加世界杯的內馬爾，所以他們當然希望他動手術，預計5月就能康復，也就能夠參加世界杯。

目前巴西足協已經派出自己的醫生趕到巴黎，為內馬爾進行檢查。就目前來看，巴黎聖日耳曼與巴西足協的爭執還要繼續下去。