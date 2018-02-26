企排／創新猷！ 台電男排全勝封王

2018-02-26 00:12 聯合報 記者 聯合報 記者 吳思儀 ／台北報導



台電男排封王，合影留念。圖／取自企業排球聯賽官網 分享 facebook

家人的支持與鼓勵，帶給台電男排隊隊長張善源很大的動力，昨天卅歲生日的他率隊在企業十三年甲級男女排球聯賽，以廿五比十二、廿五比廿、廿五比十八擊敗桃園石易隊，以廿四場全勝之姿封王，寫下企排開打至今唯一單季全勝封王的紀錄，完成四連霸，拿下隊史第十冠。

張善源表示，這是他第一次在生日封王，感覺很爽，其實平常沒什麼在過生日，可是卻留下很棒的回憶，謝謝公司、教練團和隊友的付出，感謝所有支持台電隊的球迷。

今年第一位祝福張善源生日快樂的人，是在背後默默支持他的老婆。他說，其實老婆前一天就跟他說生日快樂了，當時他還笑說：「我的生日禮物呢？」

台電隊長張善源，昨天正好過生日。記者吳思儀／攝影 分享 facebook

結果昨天張善源收到一份大禮，就是台電隊全勝封王。他表示，其實沒想過會贏那麼多場，加上本季賽程緊湊，但團隊每個人都展現求勝的企圖心，沒有人想輸，團結在一起。

一路走來，張善源曾遇到低潮、手感不好的時候，但每當狀況不好、回到家時，妻兒總會帶給他很大的動力。他說：「有時我狀況不好回去，老婆會跟我講，說我哪裡怪怪的。」張善源的老婆並非選手出生，由於長期關注比賽，有時會看出張善源不對勁的地方。

現在張善源已有甜蜜的負擔，是兩個孩子的爸，大女兒六歲、小女兒一歲。他表示，有時回到家中大女兒會跟他撒嬌，大叫「爸爸」然後送上擁抱，令他感覺很窩心；小女兒則是看到他回來，就會很興奮地又叫又跳。