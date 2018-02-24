杜拜女網／逆轉謝淑薇 詹皓晴奪本季首冠

2018-02-24 23:54 聯合報 記者 聯合報 記者 吳思儀 ／綜合報導



詹皓晴（左）逆轉謝淑薇，拿下本季首冠。 歐新社 分享 facebook

總獎金達二六二萬三四八五美元的杜拜女網賽，女雙決賽昨天上演「寶島內戰」，最終詹皓晴和大陸搭檔楊釗煊耗時一小時卅分鐘，以四比六、六比二、十比六拍落謝淑薇和搭檔彭帥，奪下本季首冠。

詹皓晴／楊釗煊上周多哈女網賽才開始攜手合拍，兩人合作第二站繳出好表現，先在首輪上演逆襲，後來因八強對手棄賽，直接晉級四強，最後順利封后，而這是詹皓晴生涯第十三座ＷＴＡ女雙冠軍。

首盤前三局，雙方互保發球局，謝淑薇／彭帥雖在第四局被破後，一度陷入一比三落後，但之後連破又保，一口氣拿下四局，取得五比三領先；眼看再拿一局就能收下首盤，但第九局接發失誤讓對手保發，最終第十局沒錯過發球局機會，以六比四掌握先機。

第二盤，詹皓晴／楊釗煊有效調整節奏，在三比二領先後，連拿三局，以六比二扳平盤數。

超級搶十大戰，詹皓晴／楊釗煊雖在一開始陷入亂流，處於一比五落後，但仍未輕易繳械投降，連得六分，將戰況超前，取得七比五領先，最終在關鍵時刻有效把握契機，以十比六收下勝利。

這場比賽除了是寶島內戰外，也是自去年世大運詹詠然因暈眩症退賽風波後，第二度上演詹謝兩家對決的戲碼；前次「詹謝大戰」是在去年九月，當時詹詠然和辛吉絲在超級搶十中，逆轉擊敗謝淑薇和羅馬尼亞搭檔妮可拉絲克。