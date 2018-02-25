射擊／連任射協理事長 陳士魁曾想放棄

2018-02-25 00:00 聯合報 記者 聯合報 記者 吳思儀 ／台北報導



陳士魁。 記者吳思儀／攝影 分享 facebook

曾灰心地想要放棄參選，但熱愛射擊的心，激勵陳士魁繼續奉獻下去，昨天他在中華射擊協會第十二屆第一次理監事會議的理事長票選中，以廿八票滿票數，獲得連任。

陳士魁說：「我其實是想放棄，但我認為這麼好的團體，還有這麼重要的運動協會，不應該這樣亂下去，也不應該因為外界的影響而產生一些混亂，使改革或是往前走的動力崩壞。」

今年亞運將在八月十八日開幕，但依據國體法規定，各協會需在三月廿日完成改選，距離亞運剩不到五個月。

陳士魁說：「現在最重要的是亞運，萬事莫如備戰急，這次的過程也一直跟體育署溝通，雖然我們對許多體育改革的作法，有很多的意見，但我們射擊協會從頭到尾都是依法，按部就班、很穩健地向前走。」

改選的過程中，射擊協會全程錄影，陳士魁說：「大家可以看到我們非常公開、公平地處理這些事情，讓許多不同的意見有充分表達的機會。」

射擊協會改選後，除全力備戰亞、奧運外，推廣基層射擊，也是一大重點。陳士魁表示，期望能把基層的射擊運動扎根好，並希望能將運動科學的力量導入訓練中，讓教練跟選手在這方面有所提升，跟國際連接。

而射擊女將林怡君在理事票選中，於總票數二八八票中獲得卅九票，落居十三名，無緣擠進九名選手理事資格。

林怡君坦言，對結果不意外，或許協會不需要她的幫助，而她能獲得卅九票非常感激，謝謝這些人的支持。