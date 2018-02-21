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自由車／克服萬難奪4門票 黃亭茵盼亞運再突破

2018-02-21 11:39中央社 台北21日電

台灣自由車女將黃亭茵（右）克服賽程安排、身體狀況等不利因素，在亞錦賽搶下4張亞運...
台灣自由車女將黃亭茵（右）克服賽程安排、身體狀況等不利因素，在亞錦賽搶下4張亞運門票，即便亞運是極度考驗選手抗壓性的大賽，她仍盼自己勇敢面對、好好享受，也期待在成績上持續有所突破。（黃亭茵提供） 中央社
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台灣自由車女將黃亭茵克服賽程安排、身體狀況等不利因素，在亞錦賽搶下4張亞運門票。她接下來將以賽代訓，希望多累積經驗，在亞運時騎出更好的成績。

自2016年的亞錦賽後，黃亭茵已經1年多沒有參加國際大賽，這次亞錦賽前她抱著「放輕鬆比賽，能拿幾張亞運門票就拿幾張」的心情出征。

月初在緬甸進行的亞洲自由車公路錦標賽，黃亭茵先後在個人計時賽、個人公路賽搶下銀牌，獲得兩個亞運參賽權，回台隔天就緊接著飛往馬來西亞，參加亞洲自由車場地錦標賽。

黃亭茵18日在3公里個人追逐賽以破亞洲紀錄的3分35秒546成績拿下銀牌，休息不到7小時再度上陣，又於個人全能賽獲得銅牌，再搶下兩張亞運門票，並於20日在非亞運項目的集體出發賽奪金。

黃亭茵在亞洲自由車公路錦標賽、亞洲自由車場地錦標賽兩場比賽中，共奪1金、3銀、1銅，搶下4張亞運入場券。

即便成績優異，但黃亭茵告訴中央社記者，「其實我在比全能賽時，都還沒完全清醒，頭也一直暈暈的，是趁著比賽空檔補眠，才克服近期一直睡眠不足的狀況。」

除了體力問題，黃亭茵提到，腳傷也始終隱隱作痛，靠著防護員協助放鬆肌肉，也使用電療器舒緩症狀，加上營養補給，才熬過身體狀況不佳的低潮。

黃亭茵也說，除了教練以外，機械師周佩霓一直是她最堅強的後盾，「我信任她能幫我把車弄好，為了讓我有最妥善的裝備，她甚至比我還緊張，有她在隊上，對整個中華隊都是很大的加分。」

今天回到台灣後，黃亭茵將好好休息再重新投入訓練，下場比賽暫訂是3月底的香港場地盃，另外包括亞巡的環泰國、環舟山島、環崇明島等賽事，也都是她預定參加的比賽，「就是以賽代訓吧，希望多累積經驗，在亞運時騎出更好的成績。」

自由車

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