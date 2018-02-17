運動員過年／長年在外比賽 他們想念「家的味道」

2018-02-17 09:00 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 吳思儀 ╱台北報導



運動選手平常備戰比賽，犧牲與家人相處的時光，因此農曆年期間都把握假期陪伴家人，並一嚐家中美味佳餚，重新充電再出發。

王維琳／招牌肉燥

王維琳 報系資料照 分享 facebook

去年世大運表現亮眼的WSBL中華電信女籃隊球星王維琳說：「過年就是回家陪家人，有時因練球時間很長，加上家住高雄，其實我很少回家。」

有時王維琳為備戰比賽，有兩、三個月無法回家，她說：「只要到過年，我有事情都會排開，回家一趟。」長期在外地征戰，王維琳時常想念「媽媽的味道」，過年一定要吃的是媽媽的招牌肉燥。

王維琳說：「我媽的每一道菜都很拿手，尤其是她的招牌肉燥，有獨門的秘方；每年只要我回家，她一定會煮，在外面是絕對吃不到，別人也煮不出那個味道，吃起來就是有媽媽的味道。」

羅儀璟／炸年糕

羅儀璟。 報系資料照 分享 facebook

排球女將「妞妞」羅儀璟今年將助師大隊挑戰大專排球聯賽8連勝，她表示，過年期間都會陪伴家人，必點的菜色是「媽媽的炸年糕」。

羅儀璟表示，媽媽炸的年糕非常好吃，外表酥脆，裡面微甜的口感，真的很好吃，菜才端上桌，馬上就被吃光，根本來不及拍照。

余嘉軒／老爸燉豬腳

余嘉軒。 報系資料照 分享 facebook

田徑400公尺跨欄好手余嘉軒是去年世大運國手，今年要更上一層樓挑戰亞運，今年過年對剛升格當奶爸的他格外有感，「家裡多了成員，孩子5個月大，是個甜蜜的負擔，讓自己更有動力，繼續努力。」

談起過年必要吃的菜，余嘉軒說：「是爸爸的木炭燉豬腳，有炭香味、肉也很爛，味道非常好，在外面絕對吃不到。」

值得一提的是，余嘉軒的爸爸以前不煮菜，後來因太常外食而吃到膩，就在余嘉軒念高中時開始學料理。余嘉軒說，現在爸爸煮得菜非常好吃，有許多拿手菜，除木炭燉豬腳外，還有冬瓜鴨也很美味。

梁恩碩。 報系資料照 分享 facebook

另外，今年在澳洲網球公開賽奪下青少女單、雙打冠軍的17歲小將梁恩碩，談到過年計畫時表示，希望可以好好的放假，有空出去玩或是練球，以備戰未來的比賽。她在過年一定會吃的是「奶奶的發糕」。