親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
HBL30經典回顧
HBL
NBA
MLB
棒球
WTA台灣公開賽
籃球
運動員轉職人生
綜合
路跑

學測英文爭議 時代雜誌原作者打臉大考中心

涂醒哲被趕出議場 嘉市議會覆議案場面火爆

冬奧／中華健兒前進平昌 林德福：注意保暖

2018-02-01 11:03聯合報 記者曾思儒╱即時報導

中華奧會主席兼平昌冬奧中華代表團團長林鴻道（左），將會旗交給代表團領隊陳建宏。 ...
中華奧會主席兼平昌冬奧中華代表團團長林鴻道（左），將會旗交給代表團領隊陳建宏。 記者曾思儒／攝影
分享

2018年平昌冬季奧運於本月9日正式開幕，中華代表團今天舉行授旗典禮，體育署署長林德福除祝福代表團成員爭取佳績，特別叮囑「注意身體保暖」，盼代表團透過體育推廣外交同時，注意自身狀況。

下周開幕的平昌冬奧，氣溫估計都在攝氏零度以下，唯一的單人雪橇代表連德安表示，長期在歐洲移地訓練，最冷遇過零下25度氣溫，對平昌的嚴寒已有心理準備，「對雪橇來說，零下十幾度已經很危險，因為氣溫會影響冰面，冰面愈硬，速度愈快，就愈危險。」

連德安已是連續2屆參賽，也是本屆代表團唯一的雪橇選手；今年中華代表團共有4名選手取得參賽權，競速滑冰就包辦3人，其中宋青陽也是連續2屆拿到資格，黃郁婷和最後遞補獲得資格的戴瑋麟都是冬奧初體驗。

只有4名選手的代表團雖精巧，卻是16年來新高，林德福說：「大家都知道台灣是亞熱地區，沒有適當的運動場，很感佩選手和教練，克服訓練上的困難，還有長時間都在國外訓練。」他除預祝選手此行順利，也賦予中華健兒額外任務，「到平昌展現台灣的熱情，吸收國外好手經驗同時，多交朋友。」

中華代表團共有4名選手、3名教練，今天起代表團成員將陸續出發，預計21日回台；代表團團長中華奧會主席林鴻道，總領隊由陳建宏擔任。

體育署署長林德福（左）致贈加菜金給雪橇選手連德安。　記者曾思儒／攝影
體育署署長林德福（左）致贈加菜金給雪橇選手連德安。　記者曾思儒／攝影
分享

平昌冬奧中華代表團今天舉行授旗儀式，比賽將於九日開幕。　記者曾思儒／攝影
平昌冬奧中華代表團今天舉行授旗儀式，比賽將於九日開幕。　記者曾思儒／攝影
分享

冬奧黃郁
三民五虎　新榮 F4　宜中三劍客　再興雙塔 …… HBL 最經典組合回顧

相關新聞

冬奧／戴瑋麟後補參賽 中華隊再添生力軍

2018-01-31 16:10

超級盃／著名電玩模擬比賽結果 愛國者奪冠

2018-01-31 15:29

NFL／隊名涉原住民議題 主席：紅人不用改名

2018-01-31 15:25

英雄主義下的性犯罪危機 被害者全面覺醒

2018-01-31 07:00

超級盃／愛國者vs.老鷹 大鯨魚對上小蝦米

2018-01-26 07:00

快51歲還在踢球 三浦知良就像足壇活化石

2018-01-16 07:00

從洗碗工到全球最貴後衛 范迪克的夢幻足球路

2018-01-10 07:00

熱門文章

NBA／本季最難堪一役 勇士慘敗爵士30分

2018-01-31 14:49

NBA／飆史詩大三元 哈登直言如入「無人之境」

2018-01-31 13:21

HBL／32分慘輸能仁 黃萬隆：松山要學怎麼生存

2018-01-31 22:00

NBA／對忠誠度標準不一 詹姆斯親身體驗過

2018-01-31 15:25

NBA／退役球員巴特勒車禍身亡 享年38歲

2018-02-01 08:18

HBL／韓杰諭又傷退 泰山逆轉東泰開心不起來

2018-01-31 20:27

扮演「柯瑞殺手」 爵士魯比歐盼找回攻守歸屬感

2018-01-31 10:05

HBL／贏球得不到的凝聚力 高苑退南湖「開胡」

2018-01-31 14:45

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top