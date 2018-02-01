冬奧／中華健兒前進平昌 林德福：注意保暖

2018-02-01 11:03 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



中華奧會主席兼平昌冬奧中華代表團團長林鴻道（左），將會旗交給代表團領隊陳建宏。 記者曾思儒／攝影 分享 facebook

2018年平昌冬季奧運於本月9日正式開幕，中華代表團今天舉行授旗典禮，體育署署長林德福除祝福代表團成員爭取佳績，特別叮囑「注意身體保暖」，盼代表團透過體育推廣外交同時，注意自身狀況。

下周開幕的平昌冬奧，氣溫估計都在攝氏零度以下，唯一的單人雪橇代表連德安表示，長期在歐洲移地訓練，最冷遇過零下25度氣溫，對平昌的嚴寒已有心理準備，「對雪橇來說，零下十幾度已經很危險，因為氣溫會影響冰面，冰面愈硬，速度愈快，就愈危險。」

連德安已是連續2屆參賽，也是本屆代表團唯一的雪橇選手；今年中華代表團共有4名選手取得參賽權，競速滑冰就包辦3人，其中宋青陽也是連續2屆拿到資格，黃郁婷和最後遞補獲得資格的戴瑋麟都是冬奧初體驗。

只有4名選手的代表團雖精巧，卻是16年來新高，林德福說：「大家都知道台灣是亞熱地區，沒有適當的運動場，很感佩選手和教練，克服訓練上的困難，還有長時間都在國外訓練。」他除預祝選手此行順利，也賦予中華健兒額外任務，「到平昌展現台灣的熱情，吸收國外好手經驗同時，多交朋友。」

中華代表團共有4名選手、3名教練，今天起代表團成員將陸續出發，預計21日回台；代表團團長中華奧會主席林鴻道，總領隊由陳建宏擔任。

體育署署長林德福（左）致贈加菜金給雪橇選手連德安。 記者曾思儒／攝影 分享 facebook