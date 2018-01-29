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LPGA／徐薇淩2桿之差失冠 排名第二寫生涯最佳

2018-01-29 09:19聯合報 記者吳思儀╱即時報導

徐薇淩。 報系資料照
徐薇淩。 報系資料照
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我國高球女將徐薇淩今日在LPGA巴哈馬菁英賽最後一輪，抓7鳥、吞2柏忌，繳出68桿（-5），總計209桿（-10）名列第2，以2桿之差不敵美國好手琳希康（Brittany Lincicome），無緣拿下生涯首冠，但仍繳出LPGA生涯最佳成績。

徐薇淩雖以亞軍收場，但今年開季首站能在巴哈馬當地天氣多變的情況下，繳出這番表現，其實並不容易，也透露出她在冬季訓練收到成效，改善在風中打球。徐薇淩表示，這一周看起來打得不錯，能在風中打球，並繳出許多低桿，讓她覺得很高興。

這次巴哈馬菁英賽受到當地天氣影響，強風導致賽事縮短為三輪、54洞。昨日第二輪賽事受強風干擾延誤，讓徐薇淩僅打完9洞、暫列第三，因天色過暗喊停。

徐薇淩先補完第二輪的9洞後，又繼續打第三輪的18洞，總計從台北時間昨晚到今天清晨連趕27洞，打到最後一洞主辦單位還因當地天色漸暗，臨時架起燈光，才讓最後兩組順利完賽。

徐薇淩在第三輪前16洞打完仍與琳希康並列領先，但第17洞的關鍵時刻沒能把握契機，吞下柏忌；反觀琳希康抓下小鳥，雙方一下就拉開2桿差距，隨著第18洞兩人都順利抓鳥，宣告徐薇淩無緣后冠。

琳希康表示，盡量不去看排名，而是專注於比賽，試圖跟上同組的對手，也知道這場比賽會很難打，但她的推桿救了自己，有許多小鳥進帳。

琳希康單輪抓8鳥，僅吞1柏忌，繳出66桿（-7）、總計207桿（-12）完成衛冕，拿下生涯第8座冠軍。她表示，一天要打27洞對選手來說是很大的考驗，幸好自己的狀況不錯，所以27洞打完沒有太糟糕。

徐薇淩LPGA

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