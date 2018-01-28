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澳網／費德勒決賽對希利奇 挑戰20座大滿貫金盃

2018-01-28 08:28聯合報 記者吳思儀╱即時報導

費德勒。 美聯社
費德勒。 美聯社
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「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）距離生涯第20座大滿貫金盃，僅差1步，台北時間今日下午4時半，他將在澳洲網球公開賽男單決賽，出戰世界排名第6的克羅埃西亞選手希利奇（Marin Cilic），挑戰生涯第6座澳網金盃。

倘若費德勒順利拿下生涯第20座大滿貫，將成為開放年代以來，首位拿下20座大滿貫的男單球員。他表示，20次很特別，不知該如何訴說，就是太棒了。

如果費德勒順利奪下20座大滿貫，將是繼24冠的寇特（Margaret Court）、23冠的小威廉絲（Serena Williams）、22冠的葛拉芙（Steffi Graf）之後，第4位加入20座大滿貫俱樂部的球員。

另外，費德勒若拿下生涯第6座澳網金盃，將追平澳洲名將愛默生（Roy Emerson）、塞爾維亞前球王約克維奇（Novak Djokovic），所保持的澳網單打最多6冠紀錄。

值得一提的是費德勒在去年澳網，於膝傷6個月後復出，闖進澳網決賽，拍落納達爾（Rafael Nadal）拿下冠軍；當時他笑說，能以童話故事般的方式贏得冠軍，像是個玩笑。

今年8月將滿37歲的費德勒，將尋求衛冕，靠的絕非僥倖。他表示，這不是一段容易的旅程，因為在比賽期間有許多事情要做，而且重點是事前的準備工作要確實，才能通往決賽。

費德勒說，幾周前或是幾個月前，已思考要在澳網打進四強或是八強，這是很久之前就計畫好的事，所以當事情發生時，是一種很棒的感覺。

現在費德勒能打出這番成績，也肯定團隊辛勤工作，他說，這一切顯示出他們在休賽期間做了許多努力。

世界排名第2的費德勒，曾與29歲的希利奇9度交手，佔有8勝1敗的對戰優勢，本戰將全力重演去年溫網決賽對希利奇拿下的勝利，阻擋希利奇奪下生涯第2座大滿貫，也將挑戰生涯2009-10年之後，首度在12個月奪得3座大滿貫。

希利奇。 美聯社
希利奇。 美聯社
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費德勒澳網小威廉絲

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