超級盃／愛國者vs.老鷹 大鯨魚對上小蝦米

第52屆超級盃將於台北時間2月5日上午7點30分於明尼蘇達州明尼亞波利斯的美國合眾銀行球場舉行。 美聯社 分享 facebook

即將在台灣時間2月5號開打的第52屆超級盃，是一場超級的大鯨魚對小蝦米的戲碼。拉斯維加斯目前開出的賭盤是新英格蘭愛國者隊讓5.5分，也就是說愛國者如果沒有贏費城老鷹隊6分以上，押愛國者的賭客就算輸了。這是九年來超級盃出現的最大差距，而且這還是許多反愛國者球迷重押老鷹的關係，不然原本的數字更誇張。

愛國者毫無疑問是當今NFL的邪惡帝國，而且在別隊的球迷眼中，他們的惡度遙遙領先北美所有職業球隊，大聯盟的洋基隊自2009年後就沒有拿過冠軍，帝國之名已經褪色，金州勇士隊爭雄NBA不過第四季，而且還有騎士隊和他們蜀漢相爭，NHL的匹茲堡企鵝隊雖然二連霸，但距離王朝的程度還相距甚遠，而且他們並沒有引人爭議的抱腿組團或重金砸錢，算令人敬重的球團之一。愛國者隊的情形非常獨特，在運動界極為少見。

愛國者隊並不是會花大錢挖明星選手的球隊，相對地他們反而喜歡找適合其戰術體系的中小牌球員，愛國者本季的團隊薪資在32隊中只排第11名，和洋基道奇等MLB豪門的程度相差甚遠，但他們卻能夠長期雄霸NFL，從2001年起八度打進超級盃，幾乎是每兩年就有一次美國聯會冠軍是他們，五度拿下總冠軍，論其王朝延續時間之長，奪冠頻率之高，在NFL歷史上獨一無二，60年代的綠灣包裝人，70年代的匹茲堡鋼人，80年代的舊金山四九人，90年代初的達拉斯牛仔都曾紅極一時，但最多就是十年，沒人能像總教練比利契克(Bill Bellichick)-四分衛布萊迪(Tom Brady)這對組合，稱霸近20年的時間，雖然配角來來去去，但這兩顆太陽卻能夠成為宇宙的中心，讓愛國者星系持續不滅。

愛國者四分衛布萊迪5次幫助球隊拿下超級盃冠軍，4次獲得超級盃MVP。由他掌控大局，愛國者球迷今年又是信心滿滿。 歐新社 分享 facebook

以美國的運動文化，面對一個如此歷久不衰的勁旅，就算你不喜歡，起碼也會尊敬他們的成就，但愛國者隊是完全不一樣的故事，除了他們自己的粉絲之外，它隊的球迷對他們只有仇視和憤怒，不是因為愛國者能贏球，而在於過程。比利契克是個不出世的美式足球天才，腦中的戰術和見識舉世無雙，但也就是因為太謀略，讓他為了要比對手有更多的競爭優勢，不惜採用不光明的手段，像是2007年的間諜門，2015年有漏風球門和耳機門，動手腳的例子相當多，有興趣的朋友可以自行看這篇原文報導（http://yourteamcheats.com/NE)。今年再加上布萊迪在美聯冠軍賽前夕傳出手指在練習時割傷，連媒體訪問都因此取消，但在真正比賽時卻顯得毫無異樣，輕鬆傳出290碼兩次達陣的佳績，還在第四節又演出絕地大反攻，讓美國媒體又是一片質疑聲浪，可稱之為手傷門。

就是這種為了求勝不擇手段的做法，讓愛國者成為美國體壇幾乎是最惡名昭彰的一支球隊，大家雖然推崇他們是了不起的冠軍，卻都會在後面打個星號，彷彿就像是大聯盟類固醇時代的球星一樣，那些偉大的紀錄總是多了三分顏色。

費城老鷹隊自2004年後首度再打進超級盃，讓費城球迷興奮不已，在上週日以38比7大勝明尼蘇達維京人隊後，警方特別在紅綠燈上塗油，避免暴動的球迷爬上去慶祝（有用嗎？當然沒用，狂野的老鷹迷照樣想盡辦法爬上去。順帶一提，費城球迷素以兇悍著稱，會在客隊飯店外面喧囂整晚，吵的人睡不著覺，而老鷹的舊主場老兵球場擁有全美唯一一個設立於球場內的簡易法庭，直接判決就關起來，這個法庭前無古人後無來者。曾有個法官回憶，在1998年一場對49人的比賽中，觀眾席爆發了起碼六十起鬥毆事件。）

史上還從來沒捧過藍巴迪金盃的老鷹隊本季堪稱夢幻球季，二年級四分衛文茲(Carson Wentz)一路過關斬將，讓球季中一度九連勝的老鷹一直佔據國家聯會龍頭地位，但在洛杉磯公羊之戰，文茲的膝蓋韌帶撕裂，整季報銷不說，連下季的季前訓練營都可能趕不上，也逼使替補四分衛佛爾斯(Nick Foles)接下重任。佛爾斯的狀況明顯不如文茲，在例行賽的最後兩戰中被費城媒體形容為一場災難，甚至在封關戰被牛仔0比6完封，讓老鷹雖然擁有國聯第一種子，季後賽首輪輪空，卻在第二輪面對亞特蘭大獵鷹時成為不被看好的一方（美國人稱之為underdog），是歷史上唯一一支第一種子卻在季後賽的第一戰變underdog的例子。

還在看衰落水狗球隊嗎？費城老鷹在本屆超級盃要你好看！ 美聯社 分享 facebook

結果呢？現在費城人愛死了狗狗這個角色，佛爾斯在季後賽成了文茲2.0，能帶領老鷹逆轉勝上季和超級盃冠軍失之交臂的獵鷹，又在上週日以38比7狂電聯盟中防守第一的維京人，而且比賽打越多，佛爾斯就顯得越有信心。雖然在超級盃老鷹又是underdog，但屆時帶著狗狗面具進場的老鷹迷肯定為數不少。