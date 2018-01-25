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國體法／杜絕改選弊端 協會改選應改限制連記法

2018-01-25 18:42聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

體育署署長林德福今天在記者會上表示，體育署與教育部法治處研議後，將修訂國體法施行...
體育署署長林德福今天在記者會上表示，體育署與教育部法治處研議後，將修訂國體法施行細則中，原「得」採限制連記法，改為「應」採限制連記法，並預計本月底前可完成程序並公布施行。 聯合報系資料照
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昨天立法院四大黨團代表聯合簽屬「禁止協會改選採用全額連記法」之要求，體育署署長林德福今天在每周的例行記者會上表示，體育署與教育部法治處研議後，將修訂國體法施行細則中，原「得」採限制連記法，改為「應」採限制連記法，並預計本月底前可完成程序並公布施行。

目前已通過體育署許可並公告章程的協會已有51個，有38個協會採會員直選理事長，另外13個協會採取間接直選，由會員先選出理事，再由理事選出理事長；其中有45個協會採現場投票，6個協會採通訊投票。

而在這51個協會中，選舉理、監事以無記名限制連記法有32個，採無記名全額連記法則有羽球、保齡球、藤球、卡巴迪、划船、游泳、手球、自由車、滑輪溜冰、射擊、體操、排球、雪車、擊劍、馬術、田徑、籃球、西洋棋及拔河運動等19個協會；對於目前採全額連記法改選的這19個協會，體育署將要求各協會依法配合辦理。

林德福舉例，假如一個單項協會要選出35名理事，採用全額連記法是所有會員在投票時最多能勾選35名理事，但如果採用限制連記法則不能勾選超過一半的理事。

林德福解釋，若採用無記名全額連記法，只要一方擁有51%以上的票源，就能全拿所有理事席次，就算另一方有49%的票數，可能連一席都拿不到，對於改採新制的優點，林德福說：「這樣的主要目的，就是在於讓小勢力的團體也能在協會中生存下去。

針對外界指出人頭會員疑慮，體育署除主動配合司法單位調查外，為防止弊端、杜絕人頭，體育署將加強篩選及過濾人頭會員、減少人頭會員的操控、成立選務監督小組、設立檢舉專線、訂定各協會會員審查及改選作業注意事項函文協會落實執行，並針對各會花招百出之不合理限制，體育署將依法排除。

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