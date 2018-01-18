WTA台灣賽／澳網剛晉32強 謝淑薇遞補進正賽

2018-01-18 13:58 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



謝淑薇遞補進入WTA台灣賽正賽名單，台灣球迷可在自家欣賞她的球技了。 美聯社 分享 facebook

本月底將在台北市和平籃球館舉行的WTA台灣公開賽，大會今天宣布剛挺進澳網女單32強的我國女將謝淑薇將遞補進入正賽名單，也代表著台灣球迷將有機會欣賞謝淑薇的精彩球技。

謝淑薇今早在澳網女單第二輪賽事碰上世界排名第3名的西班牙名將蒙奎露扎（Garbine Muguruza），在拚戰2小時後，她以7：6（1）、6：4驚喜勝出，是繼2008年後再度挺進澳網32強賽。

WTA台灣公開賽大會也在這場比賽之後宣布，由於瑞士女將班希琪（Belinda Bencic）右腳傷、比利時女將范優凡克（Alison Van Uytvanck）相繼退出台灣公開賽，謝淑薇確定直接進入會內賽名單。

謝淑薇曾在2008年闖進澳網女單第四輪、2012年溫網女單第三輪。在雙打場上，2013年她與大陸女將彭帥攜手，高捧溫布頓女雙金盃，成為台將在大滿貫賽奪冠第一人，同年她與彭帥抱走WTA年終總決賽雙打冠軍，是亞洲組合首度奪冠。

2014年法網女雙，謝淑薇與彭帥歡喜封后，到2018年初，她與彭帥再次攜手合作雙打，澳網也已經闖過頭關。

WTA台灣公開賽開賽距今倒數10天，會外賽於27至28日舉行，開放免費入場，會內賽單打32籤、雙打16籤，將於29日至2月4日進行。