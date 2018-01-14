澳網／台將男單唯一代表 盧彥勳肩傷未癒退賽

2018-01-14 11:03 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



盧彥勳近3年2度因傷缺席澳網。 聯合報系資料照／記者許振輝攝影 分享 facebook

目前世界排名74的我國網球「一哥」盧彥勳，今天透過臉書粉絲團宣布，肩傷雖有好轉，但經測試和綜合考量，和教練及團隊評估討論後，仍決定退出15日點燃戰火的澳網。

盧彥勳先前就曾透露，可能因傷缺席今年第一場大滿貫，但不想放棄任何機會，仍和團隊飛到墨爾本，只是今天和教練測試練習1小時後，還是做出退賽決定，

近3年2度因傷缺席澳網，盧彥勳表示非常遺憾和可惜，「很不想放棄每一次參加比賽的機會，尤其是四大公開賽，即便是對上超強的對手如希里奇（Marin Cilic），沒傷打起來都得拼盡全力，才有些許的機會取勝了，更何況有傷在身。」

盧彥勳也提到，即使身體狀況並非最佳，但深知大滿貫賽的意義，「自己也深深知道，每次能站上四大賽的球場，不管勝敗，就是增加台灣曝光的機會，這也是為什麼自己和團隊這星期來不斷的努力，希望能有機會站上四大賽的球場，代表台灣和世界最頂尖的選手拼戰。」無奈考量新球季才剛開始，仍決定多休息一段時間，確保職業生涯能再延續。

前年澳網，盧彥勳因右手肘傷勢缺席，中斷從2008年溫布頓開始的連30次四大賽出賽紀錄，去年雖重返墨爾本，今年卻再因傷缺席；「一哥」本是台將在男單唯一代表，退賽也代表今年男子組賽事再沒台灣選手。

盧彥勳表示，接續會更積極的治療復健和訓練，希望能趕上3月開始的美國硬地大賽印地安泉和邁阿密名人賽。