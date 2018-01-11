日立慈善盃／職業業餘配對賽 林子麒率三職棒好手奪冠

2018-01-11 21:49 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



日立女子菁英賽配對賽冠軍隊伍（左起）職棒選手胡金龍丶高志綱丶高球女將林子麒與職棒好手黃泰龍。圖／日立慈善盃女子高爾夫菁英賽提供 分享 facebook 總獎金1000萬元的2018年「日立慈善盃女子高爾夫菁英賽」，將於明天在桃園東方高爾夫球場正式開打，今天率先登場的職業業餘配對賽中，共有41位職業選手與123位社會業餘球員同組揮桿，最終林子麒與三位中華職棒好手胡金龍丶高志綱與黃泰龍合力以低於標準桿14桿的58桿，贏得冠軍。

日立慈善盃今年邁入第10屆，有7個國家108位中外好手參加角逐，包括日本丶菲律賓丶馬來西亞丶新加坡丶美國丶泰國及台灣，其中有6位台灣青少年業餘選手，今年參賽選手以台灣職業選手共有51位最多，外籍選手以27位泰國選手最多，及19位日本選手次多，冠軍選手可獨得250萬元。

今年台灣選手李旻將尋求衛冕，及前世界球后曾雅妮第2年參賽，台灣好手濟濟一堂，希望今年可以再度把冠軍獎盃留在台灣。明天展開首輪比賽，選手們將分別同時自第1洞與第10洞出發，第一組於上午7點15開球，最後一組於上午10點05開球，大會於兩輪後取成績優者前50名晉級最後一輪決賽。

日立慈善盃總獎金自最初的台幣400萬元增至1000萬元，今年已是第6年維持1000萬元；冠軍獎金也從第一年的100萬元上升到如今的250萬元，亞軍120萬元，高額的獎金使得比賽的競爭越來越激烈，比賽強度也越來越大。

在台灣經營超過60年的日立集團以公益的角度贊助國際級高爾夫賽事，將門票收入總額加碼再捐出，「你捐多少，日立就捐多少」；過去9年總捐款金額已超過台幣4200萬元。