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足球／陳浩瑋母校 花農足球隊苦練成強權

2018-01-07 18:59中央社 花蓮縣7日電

花蓮高農畢業的足球好手陳浩瑋。圖／花農提供
花蓮高農畢業的足球好手陳浩瑋。圖／花農提供
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天空烏雲密布，不時降下陣雨，花蓮高農足球隊員在校園球場上熟練地暖身、練球，不論陰晴，這群球員每天清晨、下午定時操練，35年來花農培育出一屆屆優秀「國腳」。

中華男足今年獲總統府邀請，登上元旦升旗典禮台上領唱國歌，其中江信隆、游家煌都是花農畢業的足球新秀，馮少祺、張志千是花農足球隊主力，也是U19國手，他們站上元旦典禮台，象徵意義重大，學校更是倍感榮耀。

談到花農，不得不提到中華男足國腳陳浩瑋，他目前效力中國足球甲級聯賽北京北控隊，最近利用回台拍攝公共電視節目的機會，回到母校拜訪師長，送上簽名球衣作紀念，也勉勵足球隊學弟努力練習，傳承足球隊優良傳統。

國立花蓮高級農業職業學校校長梁宇承指出，陳浩瑋一路從花蓮縣復興國小、美崙國中，進入花農持續踢球，99學年度花農土木科畢業，成績優異直接體育甄試考取台北市立大學，並進入校隊參加大學聯賽和城市足球聯賽。

6年多前在一場國際賽事中，中國大陸球探發現陳浩瑋的潛力，邀他到北京試訓，並獲得北京八喜足球俱樂部認可轉赴大陸發展，成為台灣第一批加盟中國大陸職業聯賽的球員。

去年雙十國慶日陳浩瑋被徵召回台參加亞洲盃資格賽時，一記絕妙的關鍵助攻，讓中華隊以2比1逆轉擊敗巴林，表現令人印象深刻。

校長室秘書廖海峰指出，花農足球隊只是學校的社團，在97學年度奪下高中足球聯賽冠軍，103、104學年度連續奪得全國高中足球聯賽甲級冠軍，能有這樣的成績，最重要的助力是來自於漢光教育基金會的關懷照顧，從94年9月起，每年挹注100萬元經費。

這筆經費用於球隊隊員住校食宿、服裝、設備等。「有時候得到外地比賽，交通、食宿也是一筆開銷。」花農足球隊總教練李文財說，球隊成員包括高一至高三學生共30人，以土木科居多，且大多來自同樣有足球校隊的化仁國中與美崙國中。

民國88年創校即有足球社團的化仁國中，90年體育班正式成立組成校隊，與美崙國中為花蓮縣兩支國中足球校隊。由於升學銜接方便與地緣關係，化仁國中球隊經常到花農相互練習交流。

化仁國中足球隊教練伊宸宥說，球員全數住校，除訓練外特別注重品行和規矩，尤其國中階段的孩子正值叛逆期，要給予更多關心和開導。

李文財也擔憂同樣的問題，他說，球員9成是原住民，可能因為家裡經濟因素要孩子提早就業，這是目前面臨最頭痛的問題。

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