足球／企業奧援 黎明國中困境中踢出冠軍

2018-01-07 18:51 中央社 台中7日電



台中市黎明國中民國94年成立足球隊體育班，成軍以來已拿下超過7座全國足球賽冠軍，但在風光背後，卻也面臨資源、場地、未來發展等各種困境，待各界支援。示意圖／ingimage 分享 facebook

台中市黎明國中民國94年成立足球隊體育班，成軍以來已拿下超過7座全國足球賽冠軍，但在風光背後，卻也面臨資源、場地、未來發展等各種困境，有待各界支援。

黎明國中校長張梅鳳說，足球隊每年支出超過新台幣百萬元，幸有賴大力卜公司長久以來大力支持，除聘請專業教練何基銘協助訓練外，並贊助球員裝備、比賽旅費，甚至連清寒學生的學費都包辦，讓球員能安心踢球。

足球隊平時除週一在校內練習外，平日週二到週五都在朝馬國民運動中心旁的足球場練習，張梅鳳指出，目前球隊最大的問題是，中部地區沒有任何一座符合國際標準的足球場，球員連要移地訓練都沒有地方去。

張梅鳳說，朝馬足球場只有兩面草皮，加上簡易的球門，連畫線都沒有，球場本身並不平緩，且球員休息室、看台、盥洗室等設備都不足，舉辦賽事並不完善。

最讓足球隊擔心的是球員的升學問題，張梅鳳指出，台中市僅有市立惠文高中設有足球體育班，但一年只招收15人，不少優秀球員國中畢業後，若擠不進高中體育班，未來發展機會就可能受到埋沒，也讓家長考量不讓孩子加入足球隊，以免升學受影響。

黎明國中足球隊目前共有45名球員，僅有1名專任及2名兼任教練。黎明國中足球隊總教練王柏旻說，球隊僅有1名專任教練，在訓練與帶隊上人力相當不足，因體能、球員與守門員的訓練都是不同領域，且外出比賽時，常都靠一名教練包辦大小事。

王柏旻指出，雖然有大力卜公司熱心贊助經費，但球隊每次出賽都要花費數十萬元，平時的各項支出都相當驚人，資源募集也因不景氣越來越困難，要再湊錢聘請教練根本不可能。

除隊員要進入高中足球隊升學困難，王柏旻更擔心隊員工作出路，他說，足球運動發展黃金年齡是24到30歲，但國內目前沒有職業足球隊，不少優秀球員大學畢業後沒球可踢，能夠選入半職業球隊的人少之又少，要站上國際舞台更是困難。

雖然面臨各種困境，但黎明國中足球隊員在國內各項比賽，仍是獲得輝煌成績，已拿下3座教育部舉辦的全國中等學校足球聯賽冠軍，更獲得多個全國賽冠軍，球員們總是懷抱足球夢。

足球隊隊長馮冠瑜說，他就讀小學一年級時，下課與同學在操場踢足球，從此愛上踢球的樂趣，最欣賞巴西足球球星內馬爾，希望有朝一日能到國外踢球。

球員黃國釜曾入選U13國家代表隊，他表示，手曾經骨折開刀，讓他一度想放棄運動，在教練的鼓勵下才繼續踢球，他最喜歡葡萄牙球星C羅納度，目標能到西班牙踢足球。

「勇敢去作夢，有夢想才能踏出第一步。」王柏旻說，他常鼓勵球員要勇於作夢，雖然現階段環境不佳，但也有國內球員站上國外舞台，只要願意堅持、勇敢去作夢，就會有成功的機會。